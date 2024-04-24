Брудний дощ і жовті хмари. Пил із Греції дістався України

Через пил, що завітав до України з Греції, хмари й дощові плями матимуть жовте забарвлення

Фото: Укргідрометцентр/погода на 25 квітня

У четвер, 25 квітня, дощі ймовірні в західних областях і на Сумщині та Харківщині. Як повідомляє Наталка Діденко, на решті території України завтра опадів не очікується.

Температура повітря розподілиться цікаво. На заході найхолодніша погода, вдень +9+13 градусів. У північних областях від +17 до +22 градусів.

У центральній частині +20+23, лише на Вінниччині свіжіше, близько +17 градусів. У східній частині +22+26 градусів. На півдні +18+24, у Криму до +26 градусів.

Погода в Києві

У Києві нарешті просвіток, трохи менше дощів. Температура вночі +6+8, вдень +18+20 градусів!

Погода у Львові

У Львові дощі з грозами. Температура повітря вночі +4+6, вдень +9+11 градусів.

Погода в інших містах України

У Дніпрі погоді тепліша і сухіша. Опадів не передбачається. Температура повітря вночі +8+10, вдень +23+25 градусів.

В Одесі без опадів. Температура повітря вночі +9+11, вдень +17+19 градусів.

Пил із Сахари, який учора спостерігався у Греції, сьогодні дістався території України. Як повідомляє Український гідрометеорологічний центр, пил чітко прослідковується над південними й центральними районами та поширюється на північ.

Оскільки на більшій частині території країни погоду визначають циклон і вологі повітряні маси, це сприятиме перехопленню частинок пилу краплями води у хмарах й опадах. У деяких районах це явище може надавати хмарам жовтуватий відтінок, а самі дощові краплі, що випадатимуть, міститимуть цей пил і не будуть кришталево чистими.

Пил залишатиметься в атмосфері над Україною аж до п'ятниці, та з п'ятниці на суботу відступить на схід і атмосфера очиститься.