Как поздравить с Прощеным воскресеньем: подборка открыток

Прощеное воскресенье 2025 года, традиции праздника и подборка поздравлений: смс, пожелания на украинском языке в открытках с Прощеным воскресеньем

Как поздравить с Прощенным воскресеньем: подборка открыток / фото: freepik

Когда уместны поздравления с Прощеным воскресеньем

Прощеное воскресенье – последний день Масленицы и завершающее воскресенье перед началом Великого поста. В 2025 году она выпадает на 2 марта. В этот день верующие просят прощения друг у друга за сознательные и бессознательные образы, чтобы войти в пост с чистой душой и сердцем.

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Традиция имеет древние корни: еще в первые века христианства монахи перед постом удалялись в пустыне, поэтому прощались с родными и просили прощения на случай, если не вернутся. Впоследствии эта практика распространилась посреди мирян.

Больше о церковном празднике и традициях в материале Прощеное воскресенье 2025 года по новому церковному календарю: дата и традиции этого дня

В народе принято здороваться словами: "Прости меня" или "Прости за все", на что отвечают: "Бог простит" или "И я тебя прощаю". Прощение этого дня символизирует очищение образов и обновления души.

Сегодня люди не только встречаются лично, но и присылают поздравления с Прощеным воскресеньем с помощью смс, картинок и открыток. Особенно популярны открытки с Прощеным воскресеньем на украинском языке, ведь они помогают выразить свои чувства искренне и тепло.

Короткие поздравления в

Хотите поздравить с Прощеным воскресеньем близких? Вот подборка коротких согревающих сообщений:

Прости меня за все! С Прощеным воскресеньем!

Извини за самопроизвольные обиды. Пусть в сердце будет мир!

Прости, если ненароком обидел(а). Добрый день и благодать Божия!

Извини за все слова и поступки. Пусть в твоей жизни будет радость!

С Прощеным воскресеньем! Прости меня и да простит Господь все вины!

Открытка поздравления

Чтобы сделать открытку более личной и искренней, добавьте к ней хорошее поздравление. Вот несколько вариантов:

С Прощенным воскресеньем / фото: Liga.net

Картинки с Прощенным воскресеньем / фото: Liga.net

Поздравления с Прощенным воскресеньем / фото: Liga.net

Поздравить с Прощенным воскресеньем / фото: Liga.net