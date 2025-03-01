Прощена неділя 2025 року, традиції свята та добірка привітань: короткі смс, теплі побажання українською в листівках з Прощеною неділею

Як привітати з Прощеною неділею: добірка листівок / фото: freepik

Коли доречні привітання з Прощеною неділею

Прощена неділя – це останній день Масляної та завершальна неділя перед початком Великого посту. У 2025 році вона припадає на 2 березня. Цього дня віряни просять пробачення один в одного за свідомі та несвідомі образи, щоб увійти в піст з чистою душею та серцем.

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Традиція має давнє коріння: ще в перші століття християнства монахи перед постом віддалялися в пустелі, тож прощалися з рідними та просили вибачення на випадок, якщо не повернуться. Згодом ця практика поширилася серед мирян.

Більше про церковне свято й традиції у матеріалі Прощена неділя 2025 за новим церковним календарем: дата та традиції цього дня

У народі заведено вітатися словами: "Пробач мені" або "Прости за все", на що відповідають: "Бог простить" чи "І я тебе прощаю". Прощення цього дня символізує очищення від образ та оновлення душі.

Сьогодні люди не лише зустрічаються особисто, а й надсилають привітання з Прощеною неділею за допомогою смс, картинок та листівок. Особливо популярні листівки з Прощеною неділею українською мовою, адже вони допомагають висловити свої почуття щиро та тепло.

Короткі привітання в прозі

Хочете привітати з Прощеною неділею близьких? Ось добірка коротких повідомлень, які зігріють серце:

Пробач мені за все! З Прощеною неділею!

Вибач за мимовільні образи. Нехай у серці буде мир!

Прости, якщо ненароком образив(ла). Доброго дня та Божої благодаті!

Вибач за всі слова та вчинки. Нехай у твоєму житті буде радість!

З Прощеною неділею! Пробач мені й хай Господь простить усі провини!

Привітання листівкою

Щоб зробити листівку більш особистою та щирою, додайте до неї гарне привітання. Ось кілька варіантів:

З Прощеною неділею / фото: Liga.net

Картинки з Прощеною неділею / фото: Liga.net

Привітання з Прощеною неділею / фото: Liga.net

Привітати з Прощеною неділею / фото: Liga.net