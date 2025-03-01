Як привітати з Прощеною неділею: добірка листівок
Як привітати з Прощеною неділею: добірка листівок / фото: freepik
Зміст:
  1. Коли доречні привітання з Прощеною неділею
  2. Короткі привітання в прозі
  3. Привітання листівкою

Коли доречні привітання з Прощеною неділею

Прощена неділя – це останній день Масляної та завершальна неділя перед початком Великого посту. У 2025 році вона припадає на 2 березня. Цього дня віряни просять пробачення один в одного за свідомі та несвідомі образи, щоб увійти в піст з чистою душею та серцем.

Традиція має давнє коріння: ще в перші століття християнства монахи перед постом віддалялися в пустелі, тож прощалися з рідними та просили вибачення на випадок, якщо не повернуться. Згодом ця практика поширилася серед мирян.

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У народі заведено вітатися словами: "Пробач мені" або "Прости за все", на що відповідають: "Бог простить" чи "І я тебе прощаю". Прощення цього дня символізує очищення від образ та оновлення душі.

Сьогодні люди не лише зустрічаються особисто, а й надсилають привітання з Прощеною неділею за допомогою смс, картинок та листівок. Особливо популярні листівки з Прощеною неділею українською мовою, адже вони допомагають висловити свої почуття щиро та тепло.

Короткі привітання в прозі

Хочете привітати з Прощеною неділею близьких? Ось добірка коротких повідомлень, які зігріють серце:

  • Пробач мені за все! З Прощеною неділею!
  • Вибач за мимовільні образи. Нехай у серці буде мир!
  • Прости, якщо ненароком образив(ла). Доброго дня та Божої благодаті!
  • Вибач за всі слова та вчинки. Нехай у твоєму житті буде радість!
  • З Прощеною неділею! Пробач мені й хай Господь простить усі провини!

Привітання листівкою

Щоб зробити листівку більш особистою та щирою, додайте до неї гарне привітання. Ось кілька варіантів:

Як привітати з Прощеною неділею: добірка листівок
З Прощеною неділею / фото: Liga.net
Як привітати з Прощеною неділею: добірка листівок
Картинки з Прощеною неділею / фото: Liga.net
Як привітати з Прощеною неділею: добірка листівок
Привітання з Прощеною неділею / фото: Liga.net
Як привітати з Прощеною неділею: добірка листівок
Привітати з Прощеною неділею / фото: Liga.net
Як привітати з Прощеною неділею: добірка листівок
Листівки з Прощеною неділею українською / фото: Liga.net
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