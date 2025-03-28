Когда День дочери 2025 – правильная дата праздника в Украине

День дочки / Фото: Pixabay / ua_Bob_Dmyt_ua

Когда День дочери в 2025 году: все даты

День дочери – неофициальный праздник, отмечаемый в международном сообществе. Первыми ввели День дочери в Индии, потому что девочки в этой стране подвергаются дискриминации. Праздник был назначен на четвертое воскресенье сентября. В этом году приходится на 25 сентября. Многие страны подхватили инициативу, и также отмечают в этот день праздник дочери.

Но есть и другие даты подобного праздника. К примеру, Индо-канадская ассоциация женщин отмечает День дочери 1 сентября. Есть страны, где такой праздник установлен 12 января.

Когда праздновать день дочери в Украине

В Украине праздник часто отмечают 25 апреля, но этот праздник проводят только в России. Международным сообществом такой праздник в этот день не зафиксирован. Поэтому в Украине правильно отмечать День дочери 25 сентября.

Следует помнить, что целью создания праздника является привлечение внимания к правам девочек и распространение равных условий развития детей независимо от пола.