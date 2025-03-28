Коли День доньки 2025 – правильна дата свята в Україні

День доньки / Фото: Pixabay / ua_Bob_Dmyt_ua

Коли День доньки у 2025 році: всі дати

День доньки – неофіційне свято, що відзначається у міжнародній спільноті. Першими запровадили День доньки в Індії, через те, що дівчата у цій країні зазнають дискримінації. Свято призначили на четверту неділю вересня. Цього року припадає на 25 вересня. Багато країн підхопили ініціативу, і також відзначають у цей день свято донечки.

Але є й інші дати подібного свята. Наприклад, Індо-канадська асоціація жінок відзначає День доньки 1 вересня. Є країни, де таке свято встановлене на 12 січня.

Коли святкувати день дочки в Україні

В Україні свято часто відзначають 25 квітня, проте це свято проводять лише в Росії. Міжнародною спільнотою таке свято в цей день не зафіксовано. Тому в Україні правильно відзначати День доньки 25 вересня.

Слід пам’ятати, що метою створення свята є привернення уваги до прав дівчаток і поширення рівних умов для розвитку дітей незалежно від статі.