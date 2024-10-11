Когда день украинской письменности и языка – 2024, история праздника и главные мероприятия

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День украинской письменности и языка в 2024 году: новая дата

День украинского языка и письменности – государственный национальный праздник, теперь отмечается 27 октября. Ранее до принятия в Украине нового церковного календаря праздник отмечался 9 ноября. Праздник привязан к церковному календарю, поскольку установлен в День памяти Преподобного Нестора Летописца. Соответственно День Нестора Летописца был перенесен на 13 дней раньше.

Кто такой Нестор Летописец, в честь которого появился День письменности

Нестор Летописец был монахом Киево-Печерского монастыря. Он был глубоко верующим и избрал путь служения храму. Делом его жизни стало составление летописей. Он продолжил дело Кирилла и Мефодия, основавших славянский алфавит. Нестор Летописец очень любил книги, считал их источником мудрости.

Он изучал богословие, также владел греческим языком, имел исключительные знания по истории и литературе. Преподобный оставил летописи о жизни князей и других священников. Но самым большим вкладом в развитие литературы и письменности была написанная им "Повесть временных лет".

Позже эта летопись стала не только литературным кладом, но и источником подтверждения исторических событий и фактов. Нестор Летописец описал очень важные события периода Киевской Руси, жизни Киева и киевских князей.

Современники считают, что в этой повести были заложены основы развития украинского языка. Поэтому и праздник украинского языка и письменности установлен в церковный праздник преподобного Нестора Летописца. Также в этот день чтят память Нестора Летописца как первого украинского историка и его вклад в развитие литературы и украинской письменности.

Праздник появился в 1997 году указом президента по инициативе общественных организаций. Отмечается каждый год с целью обратить внимание на важность украинского языка в развитии и консолидации украинского общества.

Мероприятия ко Дню письменности

Учебные заведения ко Дню украинского языка и письменности проводят разнообразные квесты, языковые турниры и марафоны. Школы и высшие учебные заведения заранее готовятся к празднику.

На базе библиотек также могут проводиться языковые мастер-классы и собрания по чтению произведений популярных и классических украинских писателей.

С 2000 года проводится Радиодиктант национального единства в прямом эфире Украинского радио. Принять участие могут все желающие. Целью акции является не проверка грамотности, а объединение украинцев вокруг идеи усовершенствования и уважения к украинскому языку. При желании каждый может отправить свою работу на проверку в комиссию. Тот, кто напишет диктант без ошибок, получит приз.

Также в праздник начинается Международный конкурс знатоков украинского языка имени Петра Яцика среди школьников. Конкурс проводится в несколько этапов – по районам, областям, а затем общенациональный. Призеры конкурса могут получить денежный приз и стипендию на следующий учебный год. Конкурс проводится с 1999 года, в нем приняло участие уже более пяти миллионов участников.