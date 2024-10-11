Коли день української писемності та мови – 2024, історія свята та головні заходи цього року

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День української писемності та мови у 2024 році: нова дата

День української мови та писемності – державне національне свято, тепер святкується 27 жовтня. Раніше до ухвалення в Україні нового церковного календаря святкувалося 9 листопада. Свято прив’язане до церковного календаря, оскільки встановлено у День вшанування пам’яті Преподобного Нестора Літописця. Відповідно День Нестора Літописця був перенесений на 13 днів раніше.

Хто такий Нестор Літописець, на честь якого з'явився День писемності

Нестор Літописець був ченцем Києво-Печерського монастиря. Він був глибоким вірянином і обрав шлях служіння у храмі. Справою його життя стало складання літописів. Він продовжив справу Кирила та Мефодія, що заснували слов’янську абетку. Нестор Літописець дуже любив книжки, вважав їх джерелом мудрості.

Він вивчав богослов’я, також володів грецькою мовою, мав виняткові знання з історії та літератури. Преподобний залишив літописи про життя князів та інших священників. Але найбільшим внеском у розвиток літератури та писемності була написана ним "Повість минулих літ".

Пізніше цей літопис став не лише літературним скарбом, а і джерелом підтвердження історичних подій та фактів. Нестор Літописець описав дуже важливі події періоду Київської Русі, життя Києва та київських князів.

Сучасники вважають, що в цій повісті були закладені основи розвитку української мови. Тому і свято української мови та писемності встановлено в церковне свято преподобного Нестора Літописця. Також у цей день вшановується пам’ять Нестора Літописця як першого українського історика та його вклад у розвиток літератури та української писемності.

Свято започатковане 1997 року указом президента за ініціативи громадських організацій. Святкується щороку з метою звернути увагу на важливість української мови в розвитку та консолідації українського суспільства.

Заходи до Дня писемності

Заклади освіти до Дня української мови та писемності проводять різноманітні квести, мовні турніри та марафони. Школи та вищі навчальні заклади заздалегідь готуються до свята.

На базі бібліотек також можуть проводитися мовні майстер-класи та зібрання для читання творів популярних та класичних українських письменників.

З 2000 року проводиться Радіодиктант національної єдності в прямому ефірі Українського радіо. Взяти участь можуть усі охочі. Метою акції є не перевірка грамотності, а об’єднання українців навколо ідеї вдосконалення та шанування української мови. За бажання кожен може відправити свою роботу на перевірку до комісії. Той, хто напише диктант без помилок, отримає приз.

Також у свято розпочинається Міжнародний конкурс знавців української мови імені Петра Яцика серед школярів. Конкурс проводиться у кілька етапів, у районах, областях, а потім загальнонаціональний. Призери конкурсу можуть отримати грошовий приз, а також стипендію на наступний навчальний рік. Конкурс проводиться з 1999 року, в ньому узяли участь вже більш як п'ять мільйонів учасників.