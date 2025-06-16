Когда отмечать три Спаса в 2025 году: что означают Медовый, Яблочный и Ореховый Спас

Чем отличаются три праздника Спаса и когда их отмечать в 2025 году?

Праздник Спаса / Фото: Pixabay

Спас – большой церковный и народный праздник. Но в церковном календаре есть три разных праздника и их сопровождают разные традиции. Когда какой праздник отмечается и что нести святить в церковь – разбираемся в материале LIGA.net.

Медовый Спас – праздник Маковея

Медовый Спас приходится на 1 августа. Ранее, до календарной реформы, Медовый Спас праздновали 14 августа.

По народным традициям – это праздник Маковея. Верующие в этот день чествуют Маккавейских мучеников. По преданию, Маккавейские мученики – израильтяне, принявшие мученическую смерть в борьбе против эллинизации – навязывание греками их языка, культуры и религии. Маккавейские мученики стали символом и вдохновением для всего Маккавейского восстания – сопротивления иудейскому народу. Христиане почитают их как символ мученической смерти и страданий за свой народ.

Медовый Спас / Фото: Pixabay

В народных традициях праздник Спаса связан с первым урожаем. Поэтому на первого Спаса несут в храм букеты цветов и первый собранный на пасеках мед – в благодарность Богу. Одним из центральных элементов праздника является мак. Головки мака обязательно вплетаются в праздничные венки и букеты, а также несут святить в церковь. Хозяйки выпекают к празднику маковики – различная сладкая выпечка с маком.

Проводятся обряды, призванные выразить благодарность за нынешний урожай и привлечь хороший сбор на следующий год. В этих праздниках переплелись народные традиции с христианскими обычаями.

Маковея / Фото: Pixabay

Яблочный Спас – праздник Преображения Господня

Яблочный Спас отмечается 6 августа. До принятия новоюлианского календаря праздник всегда отмечался на 13 дней позже – 19 августа. Все три Спаса – непереходные праздники, поэтому имеют определенные даты каждый год.

В христианских традициях на Яблочного Спаса отмечают Преображение Господне. Это выдающееся, очень уважаемое христианами событие, описанное в Евангелии. Свидетелями его стали три апостола: Иаков, Иоанн и Петр. Когда Иисус пришел с учениками на гору Фавор, на мгновение его окутало облако света, и сам он – его одежда и лицо – засияли светом. Возле него с двух сторон явились пророки Илья и Моисей. И в тот момент апостолы услышали голос:

"Это – мой любимый Сын, которого я выбрал: его слушайте!"

Это событие рассматривается как знамение Божественной сущности Иисуса и предвидение его великой миссии, страданий, смерти и воскресения.

В народном календаре праздник чествует урожай, природу и ее дары. Поэтому в церковь христиане несут плоды фруктов: яблоки, груши, виноград, сливы и т.д. Также святят в храмах зерно и хлеб, в частности выпечку со сливами.

Яблочный Спас / Фото: Pixabay

Ореховый Спас – второй день Успения Пресвятой Богородицы, или Перенесение Нерукотворного образа Спаса

Третий Спас называют еще Ореховым. Его отмечают 16 августа. До принятия нового церковного календаря праздник отмечался 29 августа.

В христианских обычаях на Орехового Спаса церковь чествует Перенесение Нерукотворного образа Спаса, также это второй день Успения Пресвятой Богородицы – важного праздника для христиан. Перенесение Нерукотворного образа Иисуса Христа из Эдессы в Константинополь произошло в 944 году, образ считается чудотворным.

Ореховый Спас / Фото: Pixabay

Праздник Орехового Спаса присущ христианам восточного обряда. Он символизирует окончание лета и конец урожайного сезона. Обязательным элементом праздника являются орехи. Их вместе с хлебом обязательно несут святить в церковь. К празднику устраивают семейные обеды и ужины, обязательно выпекают ореховые пироги.