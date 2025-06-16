Коли відзначати три Спаси у 2025 році: що означають Медовий, Яблучний та Горіховий Спас

Чим відрізняються три свята Спаса та коли їх відзначати у 2025 році?

Свято Спаса / Фото: Pixabay

Спас – велике церковне і народне свято. Але у церковному календарі є три свята і їх супроводжують різні традиції. Коли яке свято відзначається і що нести святити у церкву – розбираємось у матеріалі LIGA.net.

Медовий Спас – свято Маковія

Медовий Спас припадає на 1 серпня. Раніше, до календарної реформи, Медового Спаса святкували 14 серпня.

За народними традиціями – це свято Маковія. Віряни цього дня вшановують мучеників Макавєїв. За переказами, Макаєвські мученики – ізраїльтяни, що прийняли мученицьку смерть в боротьбі проти еллінізації – нав’язування греками їх мови, культури та релігії. Мученики Макавєїв стали символом та натхненням для всього Макавейського повстання – спротиву юдейського народу. Християни вшановують їх як символ мученицької смерті та страждань за свій народ.

Медовий Спас / Фото: Pixabay

У народних традиціях свято Спаса пов’язане з першим врожаєм. Тому на першого Спаса несуть до храму букети квітів та перший зібраний на пасіках мед – в знак подяки Богові. Одним з центральних елементів свята є мак. Головки маку обов’язково вплітають у святкові вінки та букети, а також несуть святити до церкви. Господині випікають до свята маковики – різну солодку випічку з маком.

Проводяться обряди, покликані висловити вдячність за цей урожай та прикликати гарний збір у наступному році. У цих святах переплелися народні традиції з християнськими звичаями.

Маковія / Фото: Pixabay

Яблучний Спас – свято Преображення Господнього

Яблучний Спас відзначається 6 серпня. До прийняття новоюліанського календаря свято завжди було на 13 днів пізніше – 19 серпня. Усі три Спаси – неперехідні свята, тому мають сталі дати щороку.

У християнських традиціях на Яблучного Спаса відзначають Преображення Господнє. Це визначна, дуже шанована християнами подія, що описана в Євангелії. Її свідками стали три апостоли: Яків, Іоанн та Петро. Коли Ісус прийшов з учнями на гору Фавор, на якусь мить його обійняла хмара світла, і сам він – його одяг та обличчя – засяяли світлом. Поруч нього з двох боків з’явилися пророки Ілля та Мойсей. І в ту мить апостоли почули голос, що промовив:

"Це – мій улюблений Син, що я його вподобав: його слухайте!"

Цю подію розглядають як знамення Божественної суті Ісуса та передбачення його великої місії, страждань, смерті та воскресіння.

У народному календарі свято вшановує урожай, природу та її дари. Тому в церкву християни несуть плоди фруктів: яблука, груші, виноград, сливи тощо. Також святять у храмах зерно та хліб, зокрема випічку з яблуками.

Яблучний Спас / Фото: Pixabay

Горіховий Спас – другий день Успіння Пресвятої Богородиці, або Перенесення Нерукотворного образу Спаса

Третій Спас ще називають Горіховим. Його відзначають 16 серпня. До прийняття нового церковного календаря свято відзначалося 29 серпня.

У християнських звичаях на Горіхового Спаса церква вшановує Перенесення Нерукотворного образу Спаса, також це другий день Успіння Пресвятої Богородиці – важливого свята для християн. Перенесення Нерукотворного образу Ісуса Христа з Едесси до Константинополя відбулося 944 року, образ вважається чудотворним.

Горіховий Спас / Фото: Pixabay

Свято Горіхового Спаса притаманне християнам східного обряду. Воно символізує закінчення літа та кінець урожайного сезону. Обов’язковим елементом свята є горіхи. Їх разом з хлібом обов’язково несуть святити до церкви. До свята влаштовують родинні обіди та вечері, обов’язково випікають горіхові пироги.