Когда переход на летнее время в 2024 году

Летнее и зимнее время. Кто, когда и зачем придумал переводить часы?

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Перевод часов на летнее время

Каждый год мы переводим часы дважды – на зимнее и летнее время. В октябре часы переводятся на час назад, а в марте – на час вперед.

Когда переход на летнее время

Всегда часы на летнее время переводятся в ночь на последнее воскресенье марта. В этом году переход часов приходится в ночь с 30 на 31 марта.

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Какое время правильно: летнее или зимнее

Выражение "зимнее время" некорректно. Это стандартное время, можно сказать правильное. А к лету мы переводим часы на летнее время, которое являются на час больше стандартного.

Для чего переводят часы на летнее время

Целью изменения времени является более эффективное использование дневного света. Его название происходит от американского "Daylight Saving Time" (DST). Что и значит – время сохранения дневного света.

Выгодность введения летнего времени обусловлена традицией значительно смещать время сна относительно темного времени суток: человек обычно просыпается в начале светового дня или вскоре перед рассветом, а ложится спать значительно позже, чем заходит Солнце. Сдвинув летом время человеческой активности на час назад, получаем дополнительный свет, а значит экономию электроэнергии вечером, но не теряем ничего утром.

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История летнего времени. Кто придумал переводить часы

Первую идею летнего времени предложил Бенджамин Франклин. Еще в 1784 году он опубликовал свою идею.

Впервые часовую стрелку перевели в Великобритании в 1908 году. Следующими переводить часы взялись Германия и Австро-Венгрия. Во время Первой мировой войны, 30 апреля 1916 здесь передвинули стрелки часов в час вперед. А 1 октября 1916 года – на час назад.

19 марта 1918 года Конгресс США ввел разделение на часовые пояса и применение на период войны летнего времени, с целью сбережения топлива, используемых для генерации электрического тока. 1966 года Конгресс впервые принял летнее время в мирный период.

В Украине переводят стрелки часов на один час вперед по постановлению Кабмина от 13 мая 1996 года. В 2021 году Верховная Рада Украины рассматривала законопроект об отмене сезонной смены времени, но он не набрал нужное количество голосов.

Негативное влияние смены времени

Некоторые ученые утверждают, что сезонный перевод часов может плохо влиять на здоровье людей. Особенно изменение времени может влиять на людей, имеющих проблемы с артериальным давлением или больное сердце.