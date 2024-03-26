Коли перехід на літній час у 2024 році

Літній та зимній час. Хто, коли і для чого вигадав переводити годинника?

Фото: depositphotos.com

Переведення годинника на літній час

Кожного року ми переводимо годинник двічі – на зимовий і літній час. В жовтні годинник переводиться на годину назад, а в березні – на годину вперед.

Коли перехід на літній час

Завжди годинник на літній час переводиться у ніч на останню неділю березня. Цього року перехід годинника припадає в ніч з 30 на 31 березня.

Нагадаємо, коли цього року святкується єврейське свято Песах.

Який час правильний: літній чи зимовий

Вислів "зимовий час" є некоректним. Це стандартний час, можна сказати правильний. А до літа ми переводимо годинник на літній час, який є на годину більшим від стандартного.

Для чого переводять годинник на літній час

Метою зміни часу є ефективніше використання денного світла. Його назва походить від американського "Daylight Saving Time"(DST). Що і означає – час збереження денного світла.

Вигідність запровадження літнього часу зумовлено традицією значно зміщувати час сну відносно темного часу доби: людина прокидається зазвичай на початку світлового дня або невдовзі перед світанком, а лягає спати значно пізніше, ніж заходить Сонце. Зсунувши влітку час людської активності на годину назад, отримуємо додаткове світло, а отже, економію електроенергії ввечері, але не втрачаємо нічого вранці.

Вербна неділя у 2024 році: коли будемо святкувати, традиції, прикмети цього дня.

Історія літнього часу. Хто вигадав переводити годинник

Першим ідею літнього часу запропонував Бенджамін Франклін. Ще 1784 року він опублікував свою ідею.

Вперше годинникову стрілку перевели у Великій Британії 1908 року. Наступними переводити годинник взялися Німеччина й Австро-Угорщина. Під час Першої світової війни, 30 квітня 1916 року тут пересунули стрілки годинників на годину вперед. А 1 жовтня 1916 року – на годину назад.

19 березня 1918 року Конгрес США запровадив поділ на часові пояси й застосування на період війни літнього часу, з метою заощадження палива, що використовують для генерації електричного струму. 1966 року Конгрес вперше ухвалив літній час у мирний період.

В Україні переводять стрілки годинників на одну годину вперед за постановою Кабміну від 13 травня 1996 року. У 2021 році Верховна Рада України розглядала законопроєкт про скасовування сезонної зміни часу, але він не набрав потрібну кількість голосів.

Негативний вплив зміни часу

Деякі науковці стверджують, що сезонне переведення годинника може погано впливати на здоров'я людей. Особливо зміна часу може впливати на людей, які мають проблеми з артеріальним тиском або хворе серце.