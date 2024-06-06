Когда празднуем День отца в Украине в 2024 году. История праздника и традиции

В праздник Отца чествуют пап во многих странах по всему миру

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Когда День отца в Украине

Праздник Отца появился в Украине не так давно. С 2019 года по указу президента отмечается в третье воскресенье июня. В этом году будем праздновать День папы 16 июня.

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День папы предложил в 2006 году Международный Центр Родительства. Инициатива Дня отца получила огромную поддержку в обществе. Идеей основания этого праздника является чествование института отцовства, распространение семейных ценностей и признание роли отца в воспитании детей.

День отца: история праздника

Существует несколько версий появления праздника в честь папы. Есть предположение, что это религиозный праздник, который имеет еще библейские корни. Есть мнения, что традиция праздновать День отца языческая и происходит из дохристианских времен.

Достоверно известна история появления Дня отца в США. Его в 1910 году предложила праздновать Сонора Додд со штата Вашингтон. Так она хотела почтить память своего покойного отца, самостоятельно воспитавшего шестерых детей. Человек остался вдовцом на руках с малышами и смог воспитать их в любви и заботе.

С 1966 года в США День отца объявили национальным праздником. Там его отмечают также в третье воскресенье июня. Многие страны присоединились к этой традиции и празднуют День папы в этот же день.

Есть страны, у которых есть такой праздник, но отмечают его в другую дату. В Польше День отца празднуется 23 июня, неделей позже.

Как отмечают День отца в Украине

В Украине этот день отмечают в кругу семьи. Хотя это молодой праздник, украинцы готовят подарки для родителей. Дети дарят собственноручно изготовленные открытки или изделия. Этот день часто проводят на природе всей семьей, активно отдыхают. В частности готовят праздничные блюда.

В последнее время к празднику Отца создают общественные инициативы, посвящают разные мероприятия, повышающие значимость статуса отца в обществе.