Коли святкуємо День батька в Україні в 2024 році. Історія свята та традиції

У свято Батька вшановують татусів у багатьох країнах у всьому світі

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Коли День батька в Україні

Свято Батька з’явилося в Україні не так давно. З 2019 року за указом президента святкується у третю неділю червня. Цього року День тата - 16 червня.

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День тата запропонував у 2006 році Міжнародний Центр Батьківства. Ініціатива Дня батька отримала велику підтримку у суспільстві. Ідеєю заснування цього свята є вшанування інституту батьківства, поширення сімейних цінностей та відзнака ролі батька у вихованні дітей.

День тата: історія свята

Існує кілька версій появи свята на честь тата. Є припущення, що це релігійне свято і має ще біблійне коріння. Є думки, що традиція святкувати День тата язичницька і походить із дохристиянських часів.

Достеменно відома історія появи Дня тата в США. Його у 1910 році запропонувала святкувати Сонора Додд зі штату Вашингтон. Так вона хотіла вшанувати пам’ять свого покійного батька, який самотужки виховав шістьох дітей. Чоловік лишився вдівцем на руках із малюками і зміг виховати їх у любові і турботі.

З 1966 року в США День батька оголосили національним святом. Там його святкують також у третю неділю червня. Багато країн приєдналися до цієї традиції і святкують День тата в цей самий день.

Є країни, що також святкують його, проте в іншу дату. В Польщі День батька святкуватиметься 23 червня, на тиждень пізніше.

Як святкують День батька в Україні

В Україні цей день святкують у колі сім'ї. Хоча це молоде свято, українці готують подарунки для батьків. Діти дарують власноруч виготовлені листівки чи вироби. Також цей день часто проводять на природі всією сім'єю, активно відпочивають. Зокрема готують святкові страви.

Останнім часом до свята Батька створюють громадські ініціативи, присвячують різні заходи, що підвищують значущість статусу батька у суспільстві.