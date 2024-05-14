Когда празднуют День вышиванки 2024 в Украине, история и традиции праздника

Фото: ukrainky.com.ua / фото надане Лесею Воронюк

Всемирный день вышиванки – международный праздник, который был начат в Украине. Праздник имеет цель распространять украинскую культуру. Люди, которые поддерживают Украину, одевают вышиванки в этот день.

Когда День вышиванки в 2024 году

Празднуется день вышиванки каждый третий четверг мая. В этом году праздник приходится на 16 мая. День для праздника выбран неслучайно, у него есть свой символизм. Именно рабочий день показывает, что вышиванки являются ежедневной составляющей для украинцев, яркой иллюстрацией идентичности украинской нации, а не только праздничным нарядом.

День вышиванки: история праздника

Праздник вышиванки довольно молодой. Был основан в 2006 году украинской молодежью, а именно студентами Черновицкого Национального Университета им. Ю. Федьковича.

По предложению студентки Леси Воронюк была впервые проведена акция "Всемирный день вышиванки". Девушка предложила другим студентам и преподавателям одеть вместе вышиванки на эту акцию.

С тех пор праздник очень быстро распространился по всем регионам Украины, а также за ее пределами. Украинская диаспора по всему миру поддержала инициативу вышиванок. Этот день отмечают не только украинцы. Все, кто желают поддержать Украину, а также любят украинскую культуру, одевают вышиванки вместе с украинцами в этот день.

Фото: Телеканал СТБ. Джеки Чан в вышитой сорочке

Как празднуют День вышиванки в Украине

С каждым годом все больше распространяется традиция приходить в школу и на работу в вышиванках. Принято делать общие фото в вышитых рубашках. Все больше публичных людей и государственных деятелей поддерживают праздник и надевают вышиванки.

В интернете распространяются конкурсы на лучшее фото в вышиванке или лучший вышитый наряд.

Фото: Facebook/Тина Кароль

Девушки одевают не только вышитые рубашки, но и вышитые платья. Вышитый наряд приобретает популярность и среди украинских артистов. Все чаще можно увидеть платья-вышиванки в качестве сценического наряда.

Фото: Телеканал СТБ. Риз Уизерспун в вышиванке