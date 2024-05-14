Коли святкують День вишиванки 2024 в Україні, історія та традиції свята

Де і коли започаткували свято Дня вишиванки

Фото: ukrainky.com.ua / фото надане Лесею Воронюк

Всесвітній день вишиванки – міжнародне свято, що було започатковане в Україні. Свято має на меті поширювати українську культуру. Всі українці у всьому світі, а також люди, що підтримують Україну, вдягають вишиванки.

Коли День вишиванки у 2024 році

Святкують День вишиванки у третій четвер травня. Цього року свято припадає на 16 травня. День для свята обраний невипадково, він має свій символізм. Саме робочий день показує, що вишиванки є щоденною складовою для українців, яскравою ілюстрацією ідентичності української нації, а не тільки святковим вбранням.

День вишиванки: історія свята

Свято вишиванок досить молоде. Було започатковане у 2006 році українською молоддю, а саме студентами Чернівецького Національного Університету ім. Ю. Федьковича.

За пропозицією студентки Лесі Воронюк була вперше проведена акція "Всесвітній день вишиванки". Дівчина запропонувала іншим студентам та викладачам вдягнути разом вишиванки до цієї акції.

З того часу свято дуже швидко поширилося на всі регіони України, а також за її межами. Українська діаспора по всьому світу підтримала ініціативу вишиванок. Цей день відзначають не тільки українці. Всі, хто бажають підтримати Україну, а також полюбляють українську культуру, вдягають вишиванки разом з українцями цього дня.

Фото: Телеканал СТБ. Джекі Чан у вишиванці

Як святкують День вишиванки в Україні

Щороку все більше шириться традиція приходити до школи та на роботу у вишиванках. Заведено робити загальні фото у вишитих сорочках. Дедалі більше публічних людей та державних діячів підтримують свято і вдягають вишиванки.

В інтернет-мережі розповсюджуються конкурси на найкраще фото у вишиванці або найкраще вишите вбрання.

Фото: Facebook/Тіна Кароль

Дівчата вдягають не тільки вишиті сорочки, а й вишиті сукні. Вишите вбрання набирає популярності й серед українських артистів. Все частіше можна побачити сукні-вишиванки як сценічне вбрання.

Фото: Телеканал СТБ. Різ Уізерспун у вишиванці