Завтра Международный день братьев и сестер: история, значение праздника и поздравления
Когда день братьев и сестер в 2025 году
Международный день братьев и сестер празднуем каждый год 10 апреля. Праздник ставит целью отметить родственные связи и их значение. Считается, что именно с родными братьями и сестрами у нас самые продолжительные отношения в жизни. Этот день чествует и пропагандирует семейные ценности.
История Международного дня братьев и сестер
Праздник походит из Соединенных Штатов Америки. Там его впервые основала женщина по имени Клавдия Эварт в 1995 году. Она посвятила день своим брату и сестре, умершим в детстве. Праздник был поддержан в 49 штатах США.
Впоследствии в Америке основали Фонд Дня братьев и сестер, сейчас он существует в статусе некоммерческой организации. Праздник распространился и на другие страны. Его поддержали в Канаде, Великобритании, странах Европы, Индии и других.
Этот день по-английски называется International Siblings Day. Сиблингами в антропологии называют братьев и сестер, имеющих одних родителей и кровную связь. Еще один День братьев и сестер (Brothers and Sisters Day) отмечается 31 мая. Этот праздник более распространен в Европе.
Красивые поздравления с днем братьев и сестер
В День братьев и сестер можно поздравить своих сестру или брата, вручив подарок или организовав совместное времяпрепровождение, а можно прислать милую открытку-поздравление.