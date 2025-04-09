Завтра Международный день братьев и сестер: история, значение праздника и поздравления

Когда отмечаем День братьев и сестер в 2025 году

Фото: Pixabay

Когда день братьев и сестер в 2025 году

Международный день братьев и сестер празднуем каждый год 10 апреля. Праздник ставит целью отметить родственные связи и их значение. Считается, что именно с родными братьями и сестрами у нас самые продолжительные отношения в жизни. Этот день чествует и пропагандирует семейные ценности.

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История Международного дня братьев и сестер

Праздник походит из Соединенных Штатов Америки. Там его впервые основала женщина по имени Клавдия Эварт в 1995 году. Она посвятила день своим брату и сестре, умершим в детстве. Праздник был поддержан в 49 штатах США.

Впоследствии в Америке основали Фонд Дня братьев и сестер, сейчас он существует в статусе некоммерческой организации. Праздник распространился и на другие страны. Его поддержали в Канаде, Великобритании, странах Европы, Индии и других.

Этот день по-английски называется International Siblings Day. Сиблингами в антропологии называют братьев и сестер, имеющих одних родителей и кровную связь. Еще один День братьев и сестер (Brothers and Sisters Day) отмечается 31 мая. Этот праздник более распространен в Европе.

Красивые поздравления с днем братьев и сестер

В День братьев и сестер можно поздравить своих сестру или брата, вручив подарок или организовав совместное времяпрепровождение, а можно прислать милую открытку-поздравление.

С Днем братьев и сестер! / Фото: Liga.net

День братьев и сестер / Фото: Liga.net

Международный день братьев и сестер / Фото: Liga.net

Картинка с Днем братьев и сестер / Liga.net

Когда день брата и сестры / Фото: Liga.net

10 апреля день братьев и сестер / Фото: Liga.net