Завтра Міжнародний день братів і сестер: звідки походить свято, що означає і як красиво привітати
Фото: Pixabay
Зміст:
  1. Коли день братів і сестер у 2025 році
  2. Історія Міжнародного дня братів і сестер
  3. Красиві привітання з днем братів і сестер

Коли день братів і сестер у 2025 році

Міжнародний день братів і сестер святкуємо щороку 10 квітня. Свято має на меті відзначити родинні зв’язки та їх значення. Вважається, що саме з рідними братами й сестрами ми маємо найтриваліші стосунки в житті. Цей день вшановує та пропагує сімейні цінності.

Історія Міжнародного дня братів і сестер

Свято походить зі Сполучених Штатів Америки. Там його вперше заснувала жінка, на ім'я Клавдія Еварт у 1995 році. Вона присвятила день своїм брату та сестрі, які померли в дитинстві. Свято підтримали у 49 штатах США.

Згодом в Америці заснували Фонд Дня братів і сестер, що зараз має статус некомерційної організації. Свято поширилося й на інші країни. Його підтримали у Канаді, Великій Британії, країнах Європ, Індії та інших. 

Цей день англійською називається International Siblings Day. Сиблінгами в антропології називають братів і сестер, які мають одних батьків і кровний зв'язок. Ще один День братів і сестер (Brothers and Sisters Day) відзначається 31 травня. Це свято більш поширене у Європі. 

Красиві привітання з днем братів і сестер

У День братів і сестер можна привітати своїх сестру чи брата, подарувавши подарунок або організувавши спільне проведення часу, а можна надіслати милу листівку-привітання.

Завтра Міжнародний день братів і сестер: звідки походить свято, що означає і як красиво привітати
З Днем братів та сестер! / Фото: Liga.net
Завтра Міжнародний день братів і сестер: звідки походить свято, що означає і як красиво привітати
День братів і сестер / Фото: Liga.net
Завтра Міжнародний день братів і сестер: звідки походить свято, що означає і як красиво привітати
Міжнародний день братів і сестер / Фото: Liga.net
Завтра Міжнародний день братів і сестер: звідки походить свято, що означає і як красиво привітати
Картинка з Днем братів і сестер / Liga.net
Завтра Міжнародний день братів і сестер: звідки походить свято, що означає і як красиво привітати
Коли день брата і сестри / Фото: Liga.net
Завтра Міжнародний день братів і сестер: звідки походить свято, що означає і як красиво привітати
10 квітня день братів і сестер / Фото: Liga.net
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