Завтра Міжнародний день братів і сестер: звідки походить свято, що означає і як красиво привітати

Коли святкуватимемо День братів і сестер у 2025 році

Фото: Pixabay

Коли день братів і сестер у 2025 році

Міжнародний день братів і сестер святкуємо щороку 10 квітня. Свято має на меті відзначити родинні зв’язки та їх значення. Вважається, що саме з рідними братами й сестрами ми маємо найтриваліші стосунки в житті. Цей день вшановує та пропагує сімейні цінності.

Історія Міжнародного дня братів і сестер

Свято походить зі Сполучених Штатів Америки. Там його вперше заснувала жінка, на ім'я Клавдія Еварт у 1995 році. Вона присвятила день своїм брату та сестрі, які померли в дитинстві. Свято підтримали у 49 штатах США.

Згодом в Америці заснували Фонд Дня братів і сестер, що зараз має статус некомерційної організації. Свято поширилося й на інші країни. Його підтримали у Канаді, Великій Британії, країнах Європ, Індії та інших.

Цей день англійською називається International Siblings Day. Сиблінгами в антропології називають братів і сестер, які мають одних батьків і кровний зв'язок. Ще один День братів і сестер (Brothers and Sisters Day) відзначається 31 травня. Це свято більш поширене у Європі.

Красиві привітання з днем братів і сестер

У День братів і сестер можна привітати своїх сестру чи брата, подарувавши подарунок або організувавши спільне проведення часу, а можна надіслати милу листівку-привітання.

З Днем братів та сестер! / Фото: Liga.net

День братів і сестер / Фото: Liga.net

Міжнародний день братів і сестер / Фото: Liga.net

Картинка з Днем братів і сестер / Liga.net

Коли день брата і сестри / Фото: Liga.net

10 квітня день братів і сестер / Фото: Liga.net