Завтра Міжнародний день братів і сестер: звідки походить свято, що означає і як красиво привітати
Коли день братів і сестер у 2025 році
Міжнародний день братів і сестер святкуємо щороку 10 квітня. Свято має на меті відзначити родинні зв’язки та їх значення. Вважається, що саме з рідними братами й сестрами ми маємо найтриваліші стосунки в житті. Цей день вшановує та пропагує сімейні цінності.
Історія Міжнародного дня братів і сестер
Свято походить зі Сполучених Штатів Америки. Там його вперше заснувала жінка, на ім'я Клавдія Еварт у 1995 році. Вона присвятила день своїм брату та сестрі, які померли в дитинстві. Свято підтримали у 49 штатах США.
Згодом в Америці заснували Фонд Дня братів і сестер, що зараз має статус некомерційної організації. Свято поширилося й на інші країни. Його підтримали у Канаді, Великій Британії, країнах Європ, Індії та інших.
Цей день англійською називається International Siblings Day. Сиблінгами в антропології називають братів і сестер, які мають одних батьків і кровний зв'язок. Ще один День братів і сестер (Brothers and Sisters Day) відзначається 31 травня. Це свято більш поширене у Європі.
Красиві привітання з днем братів і сестер
У День братів і сестер можна привітати своїх сестру чи брата, подарувавши подарунок або організувавши спільне проведення часу, а можна надіслати милу листівку-привітання.