Не истории успеха: LIGA.net запускает новый проект "Высшая LIGA"

Роман Бондар (Фото: LIGA.net)

Что делать, когда надо уволить половину команды из-за войны? Как управлять бизнесом под обстрелами? Можно ли оставаться лидером, когда сам на грани выгорания?

За каждым таким решением стоит реальный человек со своими сомнениями, рисками, ошибками и последствиями. Этот опыт может истощать и демотивировать, но именно он формирует лидеров, способных брать ответственность и действительно менять реальность.

Именно об этом новый проект LIGA.net – "Высшая LIGA". Это разговоры с лидерами, которые уже проходили через сложные этапы, ошибались, принимали решения без инструкций и учились на собственном опыте. Здесь топ-менеджеры, государственные управленцы, предприниматели и лидеры мнений говорят не о достижениях, а о пути к ним. О внутренних конфликтах между личным и профессиональным. О том, что дает силы вести за собой других, когда сам не уверен в ответе.

Этот подкаст для тех, кто устал от мотивационных советов и ищет реальные кейсы. Опыт гостей поможет разложить сложные ситуации по полочкам – и найти собственные ответы. Эти подходы можно применить в собственной работе, управлении командами или личных решениях.

Ведущий подкаста – Роман Бондар, глава офиса Korn Ferry в Украине. Более 20 лет он работает с топ-менеджментом в Украине и за рубежом, занимается поиском и оценкой генеральных директоров, консультирует компании и наблюдательные советы по вопросам лидерства, корпоративного управления и организационных трансформаций. Роман также является соучредителем Украинской академии корпоративного управления, которая в сотрудничестве с INSEAD развивает лучшие управленческие практики для частного и государственного секторов.

Первый выпуск проекта "Высшая LIGA" смотрите уже в эту пятницу, 9 января, на LIGA.net. Чтобы получить доступ к просмотру первыми, подписывайтесь на LIGA PRO.