Не історії успіху: LIGA.net запускає новий проєкт "Вища LIGA"

Роман Бондар (Фото: LIGA.net)

Що робити, коли треба звільнити половину команди через війну? Як керувати бізнесом під обстрілами? Чи можна залишатися лідером, коли сам на межі вигорання?

За кожним таким рішенням стоїть реальна людина зі своїми сумнівами, ризиками, помилками та наслідками. Цей досвід може виснажувати й демотивувати, але саме він формує лідерів, здатних брати відповідальність і справді змінювати реальність.

Саме про це новий проєкт LIGA.net – "Вища LIGA". Це розмови з лідерами, які вже проходили через складні етапи, помилялися, ухвалювали рішення без інструкцій та навчалися на власному досвіді. Тут топменеджери, державні управлінці, підприємці й лідери думок говорять не про досягнення, а про шлях до них. Про внутрішні конфлікти між особистим і професійним. Про те, що дає сили вести за собою інших, коли сам не впевнений у відповіді.

Цей подкаст для тих, хто втомився від мотиваційних порад і шукає реальні кейси. Досвід гостей допоможе розкласти складні ситуації по поличках — і знайти власні відповіді. Ці підходи можна застосувати у власній роботі, управлінні командами чи особистих рішеннях.

Ведучий подкасту – Роман Бондар, голова офісу Korn Ferry в Україні. Понад 20 років він працює з топменеджментом в Україні та за кордоном, займається пошуком і оцінкою генеральних директорів, консультує компанії та наглядові ради з питань лідерства, корпоративного управління й організаційних трансформацій. Роман також є співзасновником Української академії корпоративного управління, яка у співпраці з INSEAD розвиває кращі управлінські практики для приватного та державного секторів.

Перший випуск проєкту "Вища LIGA" дивіться вже цієї п’ятниці, 9 січня, на LIGA.net. Щоб отримати доступ до перегляду першими, підписуйтесь на LIGA PRO.