Погода готовит дожди, но не всюду. Синоптик рассказала, кому готовить зонтики

Фото: Укргидрометцентр / погода на 19 мая

На Закарпатье дожди даже с грозами. Как сообщает синоптик Наталья Диденко, высока вероятность осадков в выходные в Днепропетровской и Полтавской областях. В Черкасской области и в Кропивницком – ниже. А в Виннице будет сухо. В восточных областях – скорее в Харьковской, Луганской и Донецкой областях уже вечером. Местами грозы!

В северной части – Житомирской области сухо, Киевской – кое-где, Сумской и Черниговской – дождь. На юге – без существенных осадков, много солнца.

18 мая температура воздуха в Украине ожидается +18+24 градуса.

В воскресенье, 19 мая, в Украине ожидается теплая погода, до +20+24 градусов, местами (кроме южной части) кратковременные дожди, возможно, с грозами.

Погода в Киеве

В Киеве в субботу – комфортно и приятно. Температура воздуха до +23 градусов. Дождь, если и будет, то коротко и местами. В воскресенье без осадков, до +24 градусов.

Погода во Львове

Во Львове в выходные возможны дожди. В воскресенье с грозами. Температура воздуха ночью +10, днем +22+24.

Погода в других городах Украины

В Днепре в субботу температура воздуха +21, в воскресенье – до +24. Предусматриваются осадки и грозы.

Также в Харькове осадки. Температура воздуха ночью +7+9, днем +21+24 градуса.

В Одессе будет сухо, без осадков, но немного прохладнее. Температура воздуха до +20 градусов.