Погода готує дощі, але не всюди. Синоптикиня розказала, кому знадобляться парасольки

Фото: Укргідрометцентр / погода на 19 травня

На Звкарпатті дощі навіть з грозами. Як повідомляє синоптикиня, Наталка Діденко, висока ймовірність опадів у вихідні на Дніпропетровщині та Полтавщині. На Черкащині та в Кропивницькому – нижче. А у Вінниці буде сухо. У східних областях – скоріше на Харківщині, на Луганщині та Донеччині вже аж ввечері. Місцями грози!

У північній частині – на Житомирщині сухо, на Київщині де-не-де, на Сумщині та Чернігівщині – дощ. На півдні – без істотних опадів, багато сонця.

18-го травня температура повітря в Україні очікується +18+24 градуси.

У неділю, 19-го травня, в Україні очікується тепла погода, до +20+24 градусів, місцями (окрім південної частини) короткочасні дощі, можливо з грозами.

Погода у Києві

У Києві в суботу – комфортно та приємно. Температура повітря до +23 градусів. Дощ, якщо й буде, то коротко й місцями. У неділю без опадів, до +24 градусів.

Погода у Львові

У Львові вихідними ймовірні дощі. В неділю з грозами. Температура повітря вночі +10, вдень +22+24.

Погода в інших містах України

У Дніпрі в суботу температура повітря +21, в неділю – до +24. Передбачаються опади й грози.

В Харкові Також опади. Температура повітря вночі +7+9, вдень +21+24 градуси.

В Одесі буде сухо, без опадів, але трохи прохолодніше. Температура повітря до +20 градусів.