Погода на выходные 13-14 апреля: прогноз по Украине

На выходных в Украине будет тепло и сухо

Фото: Укргидрометцентр/погода на 13 апреля

Выходные в Украине будут теплыми. Температура воздуха в течение дня +17+22 градуса, на юге и востоке +22+25 градусов. Как сообщает Наталья Диденко, на западе и севере и в субботу, и в воскресенье будет задувать порывистый ветер.

Дожди, временами с грозами, ожидаются 13 апреля на западе, севере, Винницкой и Черкасской областях. На остальной территории будет сухо.

14 апреля большую часть суток – без осадков, а со второй половины дня и вечером появится дождь в западных и северных областях.

Погода в Киеве

В Киеве в субботу местами небольшой дождь, в воскресенье дождь ожидается к вечеру. Температура воздуха 13 апреля будет около +18 градусов, 14 апреля потеплеет до +20+22 градусов.

Погода во Львове

Во Львове будет прохладнее. В субботу облачно. Температура воздуха ночью +9, днем +16+18 градусов. В воскресенье теплее — +22, но ожидается дождь.

Погода в других городах Украины

В Днепре облачно, но без осадков. Температура воздуха ночью +12+13, а днем +20 градусов. Ветер северо-западный, до 5,3 м/с.

В Одессе выходные будут также облачными и сухими, но более теплыми. Температура воздуха ночью +14+17, днем +21 градус.

Напомним, украинский гидрометеорологический центр предупреждал о пожарной опасности по всей Украине. 12-14 апреля в Украине чрезвычайный уровень пожарной опасности кроме Крыма, Закарпатской, Волынской, Ровенской и Житомирской областей.

Создано LIGA.net по информации Sinoptik.ua