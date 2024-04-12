Погода на вихідні 13-14 квітня: прогноз по Україні

Вихідними в Україні буде тепло і сухо

Фото: Укргідрометцентр/погода на 13 квітня

Вихідні в Україні будуть теплими. Температура повітря протягом дня +17+22 градуси, на півдні та сході +22+25 градусів. Як повідомляє Наталка Діденко, на заході та півночі і в суботу, і в неділю задуватиме рвучкий вітер.

Дощі, часом із грозами, очікуються 13 квітня на заході, півночі, на Вінниччині та Черкащині. На решті території буде сухо.

14 квітня більшу частину доби – без опадів, а з другої половини дня і ввечері з'явиться дощ у західних та північних областях.

Погода в Києві

У Києві в суботу місцями невеликий дощ, у неділю дощ очікується аж надвечір. Температура повітря становитиме 13 квітня близько +18 градусів, 14 квітня потеплішає до +20+22 градусів.

Погода у Львові

У Львові буде прохолодніше. В суботу хмарно. Температура повітря вночі +9, вдень +16+18 градусів. В неділю потеплішає — +22, але очікується дощ.

Погода в інших містах України

У Дніпрі хмарно, але без опадів. Температура повітря вночі +12+13, а вдень +20 градусів. Вітер північно-західний до 5,3 м/с.

В Одесі вихідні будуть також хмарними й сухими, але теплішими. Температура повітря вночі +14+17, вдень +21 градус.

Нагадаємо, Український гідрометеорологічний центр попереджав про пожежну небезпеку по всій Україні. 12-14 квітня в Україні надзвичайний рівень пожежної небезпеки, крім Криму, Закарпатської, Волинської, Рівненської та Житомирської областей.

Створено LIGA.net за інформацією Sinoptik.ua