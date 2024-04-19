Погода в Украине на выходные: прогулки можно отложить
Где тучи или дождь, там вероятность заморозков уменьшается практически до нуля. Однако в ближайшую ночь облачности будет мало. Как сообщает Наталья Диденко, ночью будут заморозки в большинстве областей Украины, кроме юга и юго-востока.
А вот днем в Украине потеплеет до +12+18 градусов. 20 апреля дожди пройдут местами на западе, в центральных областях и на юге Украины.
На остальной территории – без осадков. На востоке и на юге ожидается сильный ветер.
В воскресенье в Украину запрыгнет активный циклон с юга, поэтому погода усложнится: ожидаются дожди, сильный ветер, температура воздуха повсюду, кроме восточных областей, снизится.
Погода в Киеве
В Киеве в ближайшую ночь также заморозки 0-2 градуса, завтра днем потеплеет до +14, +15 градусов. Днем юго-восточный ветер стихнет, будет умеренный или слабый. В столице в субботу без осадков. А в воскресенье днем до +11 и дождь.
Погода во Львове
Во Львове в субботу солнечно и сухо. Температура воздуха ночью +1+3, днем +13+15 градусов. В воскресенье облачно и дождь, температура до +11.
Погода в других городах Украины
В Днепре облачно с прояснениями в субботу. Возможен дождь. Температура воздуха ночью +3+5, днем +14+16 градусов. Возможны грозы. Зато теплее, температура воздуха до +19 градусов.
В Одессе в субботу местами солнечно. Возможен дождь. Температура воздуха ночью +5+7, днем +15+17 градусов. В воскресенье облачно с дождем. Температура ночью +6, днем +13 градусов.