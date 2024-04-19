Погода в Україні на вихідні: прогулянки можна відкласти

Фото: Укргідрометцентр/погода на 20 квітня

Де хмари чи дощ, там імовірність заморозків зменшується практично до нуля. Проте найближчої ночі хмарності буде мало. Як повідомляє Наталка Діденко, вночі будуть заморозки у більшості областей України, окрім півдня та південного сходу.

А ось удень в Україні потеплішає до +12+18 градусів. 20-го квітня дощі пройдуть місцями на заході, у центральних областях і на півдні України.

На решті території – без опадів. На сході й півдні очікується сильний вітер.

У неділю в Україну застрибне активний циклон із півдня, тому погода ускладниться: очікуються дощі, сильний вітер, температура повітря повсюди, окрім східних областей, знизиться.

Погода в Києві

У Києві найближчої ночі також заморозки 0-2 градуси, завтра вдень потеплішає до +14, +15 градусів. Удень південно-східний вітер стихне, буде помірний чи слабкий. У столиці в суботу – без опадів. А в неділю вдень до +11 і дощ.

Погода у Львові

У Львові в суботу сонячно і сухо. Температура повітря вночі +1+3, вдень +13+15 градусів. У неділю хмарно й дощ, температура повітря до +11.

Погода в інших містах України

У Дніпрі хмарно з проясненнями в суботу. Можливий дощ. Температура повітря вночі +3+5, вдень +14+16 градусів. У неділю дощ, можливі грози. Але тепліше, температура повітря до +19 градусів.

В Одесі в суботу місцями сонячно. Очікується дощ. Температура повітря вночі +5+7, вдень +15+17 градусів. У неділю хмарність з дощем. Температура вночі +6, вдень +13 градусів.