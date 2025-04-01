Поливальный понедельник 2025: дата, традиции и что нельзя делать на второй день Пасхи

Что означает Поливальный понедельник и какие традиции в этот день

Обливаемый понедельник / Фото: Pexels

Следующий день после Пасхи богат народными традициями и обрядами. Считается, что вода в водоемах и колодцах получает целебную силу, поэтому обливают друг друга на счастье, на удачу. А еще совершают обряд "волочения", славя воскресение Христа и призывая весну.

Когда Светлый понедельник в 2025 году

В 2025 году Поливальный понедельник будет 21 апреля. Можно также услышать название Обливальный понедельник. По церковным традициям всю неделю после Пасхи называют Светлой седмицей, и соответственно каждый день недели Светлым.

Поливальный понедельник – традиции / Фото: uainkrakow.pl

Что можно делать на Светлый понедельник

Поливальный понедельник считался праздником радости и примирения. Устраивались застолья, ходили в гости и ждали посетителей. Во многих регионах Украины сохранился давний обряд "волочения", что очень напоминает колядование на Рождество.

Это традиционное обхождение домов молодежью с поздравительными песнями. Песни часто были наделены юмором, а группа от дома к дому становилась все больше, потому что присоединялись все новые и новые девушки и парни.

Песни, которые пела молодежь, называются "рындзивки". В большинстве своем их пели парни. Взамен "волочильщики" получали конфеты. Еще одна традиция Поливаного понедельника – обмениваться пасхальными яйцами и крашанками.

Дети обязательно навещали близких родственников, повитух и крестных, передавая от родителей гостинцы. Это были куличи, калачи и пасхальные яйца. Маленькие гости получали ответные лакомства и несли их домой.

В некоторых регионах Украины вся Светлая неделя была поминальной. В понедельник поминальный обед устраивали дома. Эту неделю называли "Дедовой", поскольку поминали дедов, то есть предков.

Обливание водой – обряд также народный, у него дохристианские корни. Особенно такие развлечения любит молодежь. Считается, что целебная вода в этот день укрепит здоровье и защитит от болезни на целый год.

Поливальный понедельник / Фото: Pixabay

Что нельзя делать на второй день Пасхи

Пасха – самый большой христианский праздник. Считается праздником среди праздников и величайшим торжеством. Поэтому в понедельник нет поста и нельзя унывать. На второй день Пасхи нельзя:

убирать и стирать;

сажать огороды и возиться во дворе;

наводить порядок на кладбищах, на могилах родственников;

шить, вышивать и прясть;

ссориться, спорить, выяснять отношения.

В этот день можно только посетить могилы родственников и поминать их за семейным столом. Следует отдыхать, праздновать и поздравлять друг друга с праздником.