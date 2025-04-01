Обливаний понеділок 2025: дата, традиції та що не можна робити на другий день Великодня

Що означає Поливаний понеділок і які традиції цього дня

Обливаний понеділок / Фото: Pexels

Наступний день після Великодня багатий на народні традиції й обряди. Вважається, що вода у водоймах і криницях має цілющу силу, тому обливають один одного на щастя, на долю. А ще виконують обряд "волочіння", славлячи воскресіння Христа і закликаючи весну.

Слідкуйте за перевіреними новинами тепер і у WhatsApp

Коли Поливаний понеділок у 2025 році

У 2025 році Поливаний понеділок буде 21 квітня. Також можна почути назву Обливаний понеділок або Світлий понеділок. За церковними традиціями увесь тиждень після Великодня називають Світлою седмицею, і відповідно, кожен день тижня Світлим.

Поливаний понеділок – традиції / Фото: uainkrakow.pl

Що можна робити на Світлий понеділок

Поливаний понеділок вважався святом радості та примирення. Влаштовувалися застілля, ходили у гості та чекали гостей до себе. У багатьох регіонах України зберігся давній обряд "волочіння", що дуже нагадує колядування на Різдво.

Це традиційне обходження будинків молоддю з вітальними піснями. Пісні часто були наділені гумором, а гурт від будинку до будинку ставав усе більшим, бо приєднувалися все нові й нові дівчата та хлопці.

Пісні на Поливаний понеділок мають назву "риндзівки". Здебільшого їх співали парубки. Натомість "волочильники" отримували цукерки. Ще одна традиція Поливаного понеділка – обмінюватися крашанками й писанками.

Діти обов’язково провідували близьких родичів, повитух і хрещених, передаючи від батьків гостинці. Це були паски, калачі та крашанки. Маленькі гості отримували смаколики у відповідь і несли їх додому.

У деяких регіонах України весь Світлий тиждень був поминальним. У понеділок поминальний обід влаштовувався вдома. Цей тиждень називали "Дідовим", оскільки поминали дідів, тобто пращурів.

Обливання водою – обряд також народний, що має дохристиянське коріння. Особливо такі розваги полюбляє молодь. Вважається, що цілюща вода цього дня зміцнить здоров’я та захистить від хвороб на цілий рік.

Поливаний понеділок / Фото: Pixabay

Що не можна робити на другий день Пасхи

Великдень – найбільше християнське свято. Вважається святом серед свят і найвеличнішою урочистістю. Тому в понеділок немає посту й не можна сумувати. На другий день Пасхи не можна:

прибирати та прати;

садити городи й поратися у дворі;

наводити лад на кладовищах, на могилах родичів;

шити, вишивати та прясти;

сваритися, сперечатися, з’ясовувати стосунки.

Цього дня можна лише відвідати могили родичів і поминати їх за родинним столом. Слід відпочивати, святкувати й вітати одне одного зі святом.