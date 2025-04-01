Обливаний понеділок 2025: дата, традиції та що не можна робити на другий день Великодня
Наступний день після Великодня багатий на народні традиції й обряди. Вважається, що вода у водоймах і криницях має цілющу силу, тому обливають один одного на щастя, на долю. А ще виконують обряд "волочіння", славлячи воскресіння Христа і закликаючи весну.
Коли Поливаний понеділок у 2025 році
У 2025 році Поливаний понеділок буде 21 квітня. Також можна почути назву Обливаний понеділок або Світлий понеділок. За церковними традиціями увесь тиждень після Великодня називають Світлою седмицею, і відповідно, кожен день тижня Світлим.
Що можна робити на Світлий понеділок
Поливаний понеділок вважався святом радості та примирення. Влаштовувалися застілля, ходили у гості та чекали гостей до себе. У багатьох регіонах України зберігся давній обряд "волочіння", що дуже нагадує колядування на Різдво.
Це традиційне обходження будинків молоддю з вітальними піснями. Пісні часто були наділені гумором, а гурт від будинку до будинку ставав усе більшим, бо приєднувалися все нові й нові дівчата та хлопці.
Пісні на Поливаний понеділок мають назву "риндзівки". Здебільшого їх співали парубки. Натомість "волочильники" отримували цукерки. Ще одна традиція Поливаного понеділка – обмінюватися крашанками й писанками.
Діти обов’язково провідували близьких родичів, повитух і хрещених, передаючи від батьків гостинці. Це були паски, калачі та крашанки. Маленькі гості отримували смаколики у відповідь і несли їх додому.
У деяких регіонах України весь Світлий тиждень був поминальним. У понеділок поминальний обід влаштовувався вдома. Цей тиждень називали "Дідовим", оскільки поминали дідів, тобто пращурів.
Обливання водою – обряд також народний, що має дохристиянське коріння. Особливо такі розваги полюбляє молодь. Вважається, що цілюща вода цього дня зміцнить здоров’я та захистить від хвороб на цілий рік.
Що не можна робити на другий день Пасхи
Великдень – найбільше християнське свято. Вважається святом серед свят і найвеличнішою урочистістю. Тому в понеділок немає посту й не можна сумувати. На другий день Пасхи не можна:
- прибирати та прати;
- садити городи й поратися у дворі;
- наводити лад на кладовищах, на могилах родичів;
- шити, вишивати та прясти;
- сваритися, сперечатися, з’ясовувати стосунки.
Цього дня можна лише відвідати могили родичів і поминати їх за родинним столом. Слід відпочивати, святкувати й вітати одне одного зі святом.