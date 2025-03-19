С Днем ангела Анны: дата именин и поздравления в картинках и открытках

Когда отмечать День ангела Анны по новому и старому стилю и как красиво поздравить именинницу

День ангела Анны / Фото: Pexels

Что означает имя Анна

Имя Анна происходит из древнееврейского языка и означает "благодать". Оно очень распространено в христианских странах. Именины Анны отмечаются несколько раз в год. Главная небесная покровительница – праведная Анна, мать Богородицы Девы Марии.

Когда День ангела Анны в 2025 году

10 февраля почитается Анна Новгородская – княгиня Киевской Руси, дочь шведского короля. При рождении была названа Индигерда, при крещении получила имя Ирина. Была супругой правителя Ярослава Мудрого. После его смерти приняла монашеский постриг с именем Анна в Новгороде. По старому календарю чествовалась 23 февраля.

26 марта почитаются мученики Гофские, и среди них святая мученица Анна. Девушка была сожжена вместе с другими 308 христианами. Они были подожжены вместе с храмом по приказу короля Унгериха около 375 года. Ранее чествовались 8 апреля.

25 июля церковь отмечает Успение святой Анны, матери Богородицы. Святая Анна умерла еще до Благовещения Марии. По юлианскому календарю праздник отмечался 7 июля.

13 июня почитается преподобная Анна и ее сын Иоанн, жившие в 9 веке в Византии и отличившиеся монашескими подвигами.

9 сентября чествуют преподобного Иоакима и Анну, родителей Девы Марии. Супругов также называют Богоотцами, поскольку они являются предками Иисуса Христа. По старому календарю праздник приходился на 22 сентября.

9 декабря церковь отмечает зачатие праведной Анной Девы Марии. Также в этот день почитается Анна, мать пророка Самуила. Женщина долго молилась о ребенке и родила мальчика. Самуил стал последним пророком израильского народа. По юлианскому календарю дата приходилась на 22 декабря.

Поздравления с Днем ангела Анны в открытках

Поздравления с днем ангела Анны / Фото: Liga.net

Поздравления с днем ангела Анны / Фото: Liga.net

Картинки с днем ангела Анны / Фото: Liga.net