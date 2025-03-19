З Днем ангела Анни: дата іменин та привітання в картинках і листівках
Що означає ім'я Анна
Ім'я Анна походить із давньоєврейської мови та означає "благодать". Воно дуже поширене в християнських країнах. Іменини Анни святкуються кілька разів на рік. Головна небесна покровителька – праведна Анна, матір Богородиці Діви Марії.
Коли День ангела Анни у 2025 році
10 лютого вшановується Анна Новгородська – княгиня Київської Русі, донька шведського короля. Після народження була названа Індігерда, під час хрещення отримала ім’я Ірина. Була дружиною правителя Ярослава Мудрого. Після його смерті прийняла чернечий постриг з ім’ям Анна в Новгороді. За старим календарем вшановувалася 23 лютого.
26 березня вшановуються мученики Гофські, й серед них свята мучениця Анна. Дівчина була спалена разом з іншими 308 християнами. Вони були підпалені разом із храмом за наказом короля Унгеріха близько 375 року. Раніше вшановувалися 8 квітня.
25 липня церква відзначає Успіння святої Анни, матері Богородиці. Свята Анна померла ще до Благовіщення Марії. За юліанським календарем свято відзначається 7 липня.
13 червня вшановується преподобна Анна та її син Іоан, що жили у 9 столітті у Візантії та відзначилися чернечими подвигами.
9 вересня вшановують преподобного Іоакима та Анну, батьків Діви Марії. Подружжя також називають Богоотцями, оскільки вони є пращурами Ісуса Христа. За старим календарем свято випадало на 22 вересня.
9 грудня церква відзначає зачаття праведною Анною Діви Марії. Також цього дня вшановується Анна, матір пророка Самуїла. Жінка довго молилася про дитину й народила хлопчика. Самуїл став останнім пророком ізраїльського народу. За юліанським календарем дата випадала на 22 грудня.