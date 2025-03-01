День ангела Анастасії 2025: дата, привітання у картинках та листівках
Коли день ангела Анастасії 2025
Іменини Анастасії святкуються у день вшанування християнських святих з ім'ям Анастасія. За новим церковним календарем в Україні основні дні ангела Анастасії відзначаються двічі на рік.
10 березня вшановується преподобна Анастасія Патрикія Константинопольська. Свята жила у VI столітті, походила з міста Константинополь. Вона була благочестивою християнкою. Овдовівши, вирішила вести усамітнене життя й заснувала монастир неподалік Александрії. За старим календарем день вшанування відзначався 23 березня.
22 грудня вшановується свята великомучениця Анастасія Узорішительниця. Дівчина була християнкою, народилася в Римі. Вона пожертвувала свій спадок, щоб годувати бідних. Зазнала тортур та була страчена за сповідування християнства під час правління імператора Діоклетіана. За старим календарем дата свята припадала на 4 січня.
Значення імені Анастасія
Ім’я Анастасія походить з давньогрецької мови, є жіночою формою імені Анастасій. Перекладається як "воскресіння" або "та, що воскресла", "повернулася до життя".