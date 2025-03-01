День ангела Анастасії 2025: дата, привітання у картинках та листівках

День ангела Анастасії / Фото: Unsplash

Коли день ангела Анастасії 2025

Іменини Анастасії святкуються у день вшанування християнських святих з ім'ям Анастасія. За новим церковним календарем в Україні основні дні ангела Анастасії відзначаються двічі на рік.

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10 березня вшановується преподобна Анастасія Патрикія Константинопольська. Свята жила у VI столітті, походила з міста Константинополь. Вона була благочестивою християнкою. Овдовівши, вирішила вести усамітнене життя й заснувала монастир неподалік Александрії. За старим календарем день вшанування відзначався 23 березня.

22 грудня вшановується свята великомучениця Анастасія Узорішительниця. Дівчина була християнкою, народилася в Римі. Вона пожертвувала свій спадок, щоб годувати бідних. Зазнала тортур та була страчена за сповідування християнства під час правління імператора Діоклетіана. За старим календарем дата свята припадала на 4 січня.

Значення імені Анастасія

Ім’я Анастасія походить з давньогрецької мови, є жіночою формою імені Анастасій. Перекладається як "воскресіння" або "та, що воскресла", "повернулася до життя".

Красиві привітання для Анастасії з іменинами

З днем ангела Анастасії / Фото: Liga.net

День ангела Анастасії за церковним календарем / Фото: Liga.net

Листівка з днем ангела Анастасії / Фото: Liga.net