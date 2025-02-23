День ангела Марини за церковним календарем: дата у 2025 році і привітання
Коли день ангела Марини у 2025 році
День ангела Марини за новоюліанським церковним календарем відзначається двічі на рік.
28 лютого церква вшановує преподобну діву-самітницю Марину Берійську, що жила в V столітті в Малій Азії. Разом з сестрою вони усамітнилися в суворому пості й молитві. За юліанським календарем день пам’яті припадав на 13 березня.
17 липня вшановується свята великомучениця Марина Антіохійська. В деяких регіонах увійшла в історію під ім’ям Маргарита. Дівчина жила в III столітті в місті Антіохія. Раніше день пам’яті відзначався 30 липня.
Значення імені Марина
Ім’я Марина походить з латинської мови. Є жіночим похідним варіантом від чоловічого імені Марин. Значення імені перекладається "морська". Його ототожнюють з культом римської богині Венери. У міфології богиню називали Венерою Морською – Venus Marina.