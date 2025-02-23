День ангела Марини за церковним календарем: дата у 2025 році і привітання

Коли відзначати іменини Марини за церковним календарем

Іменини Марини / Фото: Unsplash

Коли день ангела Марини у 2025 році

День ангела Марини за новоюліанським церковним календарем відзначається двічі на рік.

28 лютого церква вшановує преподобну діву-самітницю Марину Берійську, що жила в V столітті в Малій Азії. Разом з сестрою вони усамітнилися в суворому пості й молитві. За юліанським календарем день пам’яті припадав на 13 березня.

17 липня вшановується свята великомучениця Марина Антіохійська. В деяких регіонах увійшла в історію під ім’ям Маргарита. Дівчина жила в III столітті в місті Антіохія. Раніше день пам’яті відзначався 30 липня.

Значення імені Марина

Ім’я Марина походить з латинської мови. Є жіночим похідним варіантом від чоловічого імені Марин. Значення імені перекладається "морська". Його ототожнюють з культом римської богині Венери. У міфології богиню називали Венерою Морською – Venus Marina.

Привітання з іменинами Марини

Коли день ангела Марини / Фото: Liga.net

Вітання з днем ангела Марини / Фото: Liga.net

Привітання з днем ангела Марини / Фото: Liga.net

Листівка з днем ангела Марини / Фото: Liga.net

Іменини Марини / Фото: Liga.net