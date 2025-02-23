День ангела Марины по церковному календарю: дата в 2025 году и поздравления
Именины Марины / Фото: Unsplash
Содержание:
  1. Когда день ангела Марины в 2025 году
  2. Значение имени Марина
  3. Поздравления с именинами Марины

Когда день ангела Марины в 2025 году

День ангела Марины по новоюлианскому церковному календарю отмечается дважды в год.

28 февраля церковь чествует преподобную деву-затворницу Марину Берийскую, жившую в V веке в Малой Азии. Вместе с сестрой они уединились в строгом посте и молитве. По юлианскому календарю день памяти приходился на 13 марта.

17 июля почитается святая великомученица Марина Антиохийская. В некоторых регионах она вошла в историю под именем Маргарита. Девушка жила в III веке в городе Антиохия. Раньше день памяти отмечался 30 июля.

Значение имени Марина

Имя Марина происходит из латинского языка. Является женским производным вариантом от мужского имени Марин. Значение имени переводится как "морская". Его отождествляют с культом римской богини Венеры. В мифологии богиню называли Венерой Морской – Venus Marina.

Поздравления с именинами Марины

День ангела Марины по церковному календарю: дата в 2025 году и поздравления
Когда день ангела Марины / Фото: Liga.net
День ангела Марины по церковному календарю: дата в 2025 году и поздравления
Поздравления с днем ангела Марины / Фото: Liga.net
День ангела Марины по церковному календарю: дата в 2025 году и поздравления
Поздравление с днем ангела Марини / Фото: Liga.net
День ангела Марины по церковному календарю: дата в 2025 году и поздравления
Открытка с днем ангела Марины / Фото: Liga.net
День ангела Марины по церковному календарю: дата в 2025 году и поздравления
Именины Марины / Фото: Liga.net
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