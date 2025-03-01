День ангела Анастасии 2025: дата, поздравления в картинках и открытках

День ангела Анастасии / Фото: Unsplash

Когда день ангела Анастасии 2025

Именины Анастасии празднуются в день чествования христианских святых с именем Анастасия. По новому церковному календарю в Украине основные дни ангела Анастасии отмечаются дважды в год.

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10 марта почитается преподобная Анастасия Патрикия Константинопольская. Святая жила в VI веке, происходила из города Константинополь. Она была благочестивой христианкой. Овдовев, решила вести уединенную жизнь и основала монастырь недалеко от Александрии. По старому календарю ее чествовали 23 марта.

22 декабря почитается святая великомученица Анастасия Узорешительница. Девушка была христианкой, родилась в Риме. Она пожертвовала свое наследство, чтобы прокормить бедных. Подверглась пыткам и была казнена за исповедание христианства во время правления императора Диоклетиана. По старому календарю дата праздника приходилась на 4 января.

Значение имени Анастасия

Имя Анастасия происходит из древнегреческого языка, является женской формой имени Анастасий. Переводится как "воскресение" или "воскресшая", "та, что вернулась к жизни".

Красивые поздравления для Анастасии с именинами

С днем ангела Анастасии / Фото: Liga.net

День ангела Анастасии по церковному календарю / Фото: Liga.net

Открытка с днем ангела Анастасии / Фото: Liga.net