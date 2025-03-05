День ангела Христини 2025 за новим календарем: дата та ідеї привітань

У 2025 році Христини святкуватимуть свій день ангела відповідно до нових дат церковного календаря. Це чудова нагода підібрати теплі слова та привітати близьких

З днем ангела Христини (Фото: freepik)

Святі покровительки імені Христина

Свята мучениця Христина Кесарійська - 6 лютого за новоюліанським календарем / 19 лютого за юліанським календарем. Свята відома також як Христина Каппадокійська, жила в III столітті. Вона прийняла християнство в юному віці та відмовилася від поклоніння язичницьким богам, за що зазнала мученицької смерті. Її стійкість і відданість вірі стали прикладом для багатьох поколінь християн.

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Свята мучениця Христина Перська -13 / 26 березня. Вона постраждала за християнську віру в IV столітті під час гонінь на християн у Персії. Вона відмовилася зректися своєї віри, за що була піддана тортурам і страчена. Її мужність і непохитність у вірі вшановуються вірянами у всьому світі.

Свята мучениця Христина Лампсацька - 18 / 31 травня.Свята жила в III столітті в місті Лампсак на території сучасної Туреччини. Вона була молодою дівчиною, яка прийняла християнство і відмовилася від язичницьких обрядів, за що була піддана жорстоким катуванням і страчена. Її відданість вірі надихає багатьох вірян.

Свята мучениця Христина Тирська - 24 липня / 6 серпня. Одна з найбільш відомих святих з цим іменем, жила в III столітті в місті Тир. Вона була дочкою язичницького правителя, але, пізнавши християнство, знищила батькових ідолів. За це зазнала численних тортур і була страчена. Її життя є символом відваги та глибокої віри.

Коли день ангела Христини у 2025 році

День ангела Христини 2025 (Фото: freepik)

Згідно з новим церковним календарем, затвердженим Православною Церквою України, іменини Христини у 2025 році відзначатимуться в такі дати: 6 лютого, 13 березня, 18 травня та 24 липня.

Ці дати надають можливість обрати найближчий день для святкування іменин, залежно від особистих або родинних традицій.

Значення імені Христина

Ім'я Христина має латинське походження й означає "присвячена Христу" або "християнка". Воно символізує духовність, відданість та віру. Жінки з цим іменем часто характеризуються як чуйні, доброзичливі та наполегливі особистості, які прагнуть досягати поставлених цілей і допомагати людям.

Привітання з днем ангела Христини

Пропонуємо декілька варіантів привітань для Христин.

Короткі смс-привітання:

З днем ангела, дорога Христино! 🌸 Бажаю, щоб у твоєму житті завжди було місце для радості, любові та світла! Нехай мрії здійснюються! 💖

Христю, сьогодні твій день! 🌟 Нехай янгол-охоронець завжди буде поруч, а щастя й удача стануть твоїми вірними друзями! 🎊

Христинко, нехай твоя покровителька дарує тобі здоров’я, мир і гармонію! Будь щасливою, усміхненою та завжди наповненою натхненням! 🌷

Привітання в листівках:

Вітання з днем ангела Христини (Фото: LIGA.net)

Картинки з днем ангела Христини (Фото: LIGA.net)