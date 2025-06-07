Самые теплые поздравления с праздником Троицы в открытках

Коллаж: LIGA.net

В этом году Троицу отмечаем 8 июня. Праздник всегда празднуется на 50-й день после Пасхи, поэтому еще называется Пятидесятницей. В народе распространено название – Зеленые праздники. Это связано с народными традициями, тянущими с дохристианских времен. В этом году католики и православные празднуют Троицу вместе в один день, равно как и Пасху.

Поздравьте своих близких с праздником Троицы яркими открытками с пожеланиями.

Открытки с Троицей / LIGA.net

Троица 2025 – поздравление / LIGA.net

С Троицей картинки / Фото: LIGA.net

С праздником Троицы – картинки / LIGA.net

Поздравления с Троицей картинки / Фото: LIGA.net

Открытки-поздравления с Троицей / LIGA.net

С Праздником Пресвятой Троицы / LIGA.net