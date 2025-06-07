Самые теплые поздравления с праздником Троицы в открытках
В этом году Троицу отмечаем 8 июня. Праздник всегда празднуется на 50-й день после Пасхи, поэтому еще называется Пятидесятницей. В народе распространено название – Зеленые праздники. Это связано с народными традициями, тянущими с дохристианских времен. В этом году католики и православные празднуют Троицу вместе в один день, равно как и Пасху.
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Поздравьте своих близких с праздником Троицы яркими открытками с пожеланиями.