Сколько дней праздновать Троицу в 2025 году: все даты

Троица – не только большой праздник в церковном календаре, но и в народном. Сколько дней нужно отмечать Зеленые праздники – в материале LIGA.net

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Сколько дней отмечается Троица по церковным традициям

Троица или Пятидесятница – великий христианский праздник, принадлежащий к двенадцати величайшим праздникам.

В этом году Троица выпадает на 8 июня. Это первый и самый важный день Троицы, когда церковь прославляет триединого Бога. Согласно символу веры, установленному Никейским Вселенским собором, Бог имеет триединую ипостась: Бог-Отец, Бог-Сын и Бог-Дух Святой. Первый день праздника чествует всю Святую Троицу.

На следующий день, 9 июня, отмечается День Святого Духа – также важный праздник для христиан.

Отмечается Троица и на третий день – 10 июня. Поскольку все двенадцатые праздники, согласно церковным традициям, отмечаются три дня.

Икона Ветхой Заветной Троицы, автор – Андрей Рублев / Фото: РИСУ

Интересно, что для первых христиан событие Сошествия Святого Духа было столь важным, как Рождество или Пасха.

Сколько отмечать Зеленые праздники по народным традициям

У Троицы также есть народные традиции Зеленых праздников. Это славянский праздничный цикл, имеющий языческое происхождение и историю нескольких тысячелетий. Зеленые праздники празднуются в течение недели.

Эта неделя называется Клечальной, Русальной, а также Зеленая неделя. Начинаются в четверг перед Троицей – 5 июня. Продолжается три дня до праздника Троицы, и три дня после праздника – до 11 июня. Важным днем является Клечальная суббота, которая также является Троицкой поминальной субботой.

Традиции Зеленых праздников / Фото: Depositphotos

В народных обычаях этот праздник чествует умерших родственников, природу и растительность. Эти таинства должны обеспечить хороший урожай. Такие праздники наблюдаются и у других народов, еще в Римской империи был подобный праздник – праздник Розалий. Символически цикл праздников знаменует начало лета.

В Украине законодательно предусмотрен выходной в Троицу, поскольку относится к дополнительным праздничным выходным. До начала полномасштабной войны украинцы всегда имели дополнительный выходной на Троицу. Праздник всегда выпадает на воскресенье, поэтому на выходных объявляли следующий понедельник. Во время военного положения, объявленного в Украине, все дополнительные праздничные выходные отменены.