Сколько дней праздновать Троицу в 2025 году: все даты
Сколько дней отмечается Троица по церковным традициям
Троица или Пятидесятница – великий христианский праздник, принадлежащий к двенадцати величайшим праздникам.
В этом году Троица выпадает на 8 июня. Это первый и самый важный день Троицы, когда церковь прославляет триединого Бога. Согласно символу веры, установленному Никейским Вселенским собором, Бог имеет триединую ипостась: Бог-Отец, Бог-Сын и Бог-Дух Святой. Первый день праздника чествует всю Святую Троицу.
На следующий день, 9 июня, отмечается День Святого Духа – также важный праздник для христиан.
Отмечается Троица и на третий день – 10 июня. Поскольку все двенадцатые праздники, согласно церковным традициям, отмечаются три дня.
Интересно, что для первых христиан событие Сошествия Святого Духа было столь важным, как Рождество или Пасха.
Сколько отмечать Зеленые праздники по народным традициям
У Троицы также есть народные традиции Зеленых праздников. Это славянский праздничный цикл, имеющий языческое происхождение и историю нескольких тысячелетий. Зеленые праздники празднуются в течение недели.
Эта неделя называется Клечальной, Русальной, а также Зеленая неделя. Начинаются в четверг перед Троицей – 5 июня. Продолжается три дня до праздника Троицы, и три дня после праздника – до 11 июня. Важным днем является Клечальная суббота, которая также является Троицкой поминальной субботой.
В народных обычаях этот праздник чествует умерших родственников, природу и растительность. Эти таинства должны обеспечить хороший урожай. Такие праздники наблюдаются и у других народов, еще в Римской империи был подобный праздник – праздник Розалий. Символически цикл праздников знаменует начало лета.
В Украине законодательно предусмотрен выходной в Троицу, поскольку относится к дополнительным праздничным выходным. До начала полномасштабной войны украинцы всегда имели дополнительный выходной на Троицу. Праздник всегда выпадает на воскресенье, поэтому на выходных объявляли следующий понедельник. Во время военного положения, объявленного в Украине, все дополнительные праздничные выходные отменены.