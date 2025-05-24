Праздники и выходные дни в июне: календарь государственных и международных праздников

Какие праздники отмечает международное сообщество в июне и что будем праздновать в Украине

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Июнь – первый месяц лета, сопровождается хорошей погодой и интересными праздниками. Начинается месяц с важного для всего мира Дня защиты детей. Для украинцев самым важным праздником этого месяца будет День Конституции. Какие еще важные дни ждут нас в июне?

Календарь международных и государственных праздников на июнь 2025 года

1 июня – День защиты детей, Всемирный день родителей, провозглашенный ООН; День работников водного хозяйства, День работников местной индустрии.

3 июня – День велосипедиста.

4 июня – Международный день невинных детей – жертв агрессии, День хозяйственных судов.

5 июня – Всемирный день охраны окружающей среды.

6 июня – День журналиста.

8 июня – Троица, День работников легкой промышленности, Всемирный день океанов.

9 июня – Международный день друзей.

10 июня – Всемирный день ремесленничества.

12 июня – День работников фондового рынка.

13 июня – День освобождения Мариуполя от российских оккупантов.

14 июня – Всемирный день донора крови, День работника мебельной промышленности, Международный день блогера.

15 июня – День отца.

17 июня – Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой.

18 июня – День участкового инспектора полиции.

19 июня – День фермера.

20 июня – Всемирный день беженцев.

21 июня – Международный день йоги, Всемирный день мотоциклиста.

22 июня – День скорби и памяти жертв войны в Украине.

23 июня – День государственной службы ООН, День государственной службы Украины, Международный день женщин в дипломатии.

25 июня – Международный день моряка, День таможенника Украины.

26 июня – Международный день в поддержку жертв пыток, Международный день борьбы против злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота, День косметолога.

27 июня – Всемирный день работников промышленности.

28 июня – День Конституции Украины.

29 июня – Международный день рыбака.

30 июня – Международный день парламентаризма.

Календарь праздников на июнь 2025 года / LIGA.net

Выходные дни в июне

Среди важных праздников в июне, предусматривающих дополнительные праздничные выходные:

Троица – 8 июня;

День Конституции Украины – 28 июня.

Обычно в эти праздники украинцы отдыхали. Если же праздник выпадал на субботу или воскресенье, тогда выходным днем объявляли следующий рабочий день. Дополнительные выходные по случаю праздников регулируются Законом Украины "О труде".

Но во время действия военного положения праздничные выходные дни отменены. Напомним, военное положение было продлено до 6 августа. Верховная Рада уже 15 раз с начала войны проголосовала за продление военного положения и действия всеобщей мобилизации.

Итак, выходными в июне будут субботы и воскресенья, вместе девять дней: 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 июня. Рабочих дней в июне будет 21.

На праздничные дни частные компании могут устанавливать выходные дни по собственной инициативе. Государственные учреждения будут работать по привычному графику.