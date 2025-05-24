Свята та вихідні дні у червні: календар державних та міжнародних свят

Які свята відзначає міжнародна спільнота у червні та що святкуватимемо в Україні

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Червень – перший місяць літа, супроводжується хорошою погодою та цікавими святами. Розпочинається місяць із важливого для всього світу Дня захисту дітей. Для українців найважливішим святом цього місяця буде День Конституції. Які ще важливі дні чекають на нас у червні?

Календар міжнародних та державних свят на червень 2025 року

1 червня – День захисту дітей, Всесвітній день батьків, проголошений ООН; День працівників водного господарства, День працівників місцевої промисловості.

3 червня – День велосипедиста.

4 червня – Міжнародний день невинних дітей – жертв агресії, День господарських судів.

5 червня – Всесвітній день охорони довкілля.

6 червня – День журналіста.

8 червня – Трійця, День працівників легкої промисловості, Всесвітній день океанів.

9 червня – Міжнародний день друзів.

10 червня – Всесвітній день ремісництва.

12 червня – День працівників фондового ринку.

13 червня – День визволення Маріуполя від російських окупантів.

14 червня – Всесвітній день донора крові, День працівника меблевої промисловості, Міжнародний день блогера.

15 червня – День батька.

17 червня – Всесвітній день боротьби з опустелюванням та засухою.

18 червня – День дільничного інспектора поліції.

19 червня – День фермера.

20 червня – Всесвітній день біженців.

21 червня – Міжнародний день йоги, Всесвітній день мотоцикліста.

22 червня – День скорботи та вшанування пам’яті жертв війни в Україні.

23 червня – День державної служби ООН, День державної служби України, Міжнародний день жінок у дипломатії.

25 червня – Міжнародний день моряка, День митника України.

26 червня – Міжнародний день на підтримку жертв тортур, Міжнародний день боротьби проти зловживання наркотиками та їх незаконного обігу, День косметолога.

27 червня – Всесвітній день працівників промисловості.

28 червня – День Конституції України.

29 червня – Міжнародний день рибалки.

30 червня – Міжнародний день парламентаризму.

Календар свят на червень 2025 року / LIGA.net

Вихідні дні у червні

Серед важливих свят у червні, що передбачають святкові додаткові вихідні:

Трійця – 8 червня;

День Конституції України – 28 червня.

Зазвичай у ці свята українці відпочивали. Якщо ж свято випадало на суботу чи неділю, тоді вихідним день оголошували наступний робочий день. Додаткові вихідні з нагоди свят регулюються Законом України про працю.

Але під час дії воєнного стану святкові вихідні дні скасовано. Нагадаємо, воєнний стан був подовжений до 6 серпня. Верховна Рада вже 15 раз від початку війни проголосувала за подовження воєнного стану і дії загальної мобілізації.

Отже, вихідними у червні будуть суботи та неділі, разом дев'ять днів: 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 червня. Робочих днів у червні буде 21.

На святкові дні у приватних компаніях можуть встановлювати вихідні дні за власною ініціативою. Державні установи працюватимуть за звичним графіком.