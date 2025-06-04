Скільки днів святкувати Трійцю у 2025 році: усі дати

Трійця – не лише велике свято в церковному календарі, а й у народному. Скільки днів потрібно відзначати Зелені свята – у матеріалі LIGA.net

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Скільки днів відзначається Трійця за церковними традиціями

Трійця або П'ятидесятниця – велике християнське свято, що належить до дванадцяти найбільших свят.

Цього року Трійця випадає на 8 червня. Це перший і найважливіший день Трійці, коли церква прославляє триєдиного Бога. Згідно з символом віри, який встановив Нікейський Вселенський собор, Бог має триєдину іпостась: Бог-Отець, Бог-Син і Бог-Дух Святий. Перший день свята вшановує всю Святу Трійцю.

На наступний день, 9 червня, відзначається День Святого Духа – також важливе свято для християн.

Вшановується Трійця і на третій день – 10 червня. Оскільки всі дванадесяті свята, згідно з церковними традиціями, відзначаються три дні.

Ікона Старозавітньої Трійці, автор – Андрій Рубльов / Фото: РІСУ

Цікаво, що для перших християн подія Зішестя Святого Духа була настільки важливою, як Різдво чи Великдень.

Скільки відзначати Зелені свята за народними традиціями

Трійця також має народні традиції Зелених свят. Це слов’янський святковий цикл, що має язичницьке походження та історію кількох тисячоліть. Зелені свята святкуються протягом тижня.

Цей тиждень називається Клечальним, Русальним, а також Зелений тиждень. Розпочинаються у четвер перед Трійцею – 5 червня. Триває три дні до свята Трійці, і три дні після свята, – до 11 червня. Важливим днем є Клечальна субота, яка також є Троїцькою поминальною суботою.

Традиції Зелених свят / Фото: Depositphotos

В народних звичаях це свято вшановує померлих родичів, природу й рослинність. Ці обряди мають забезпечити гарний врожай. Такі свята спостерігаються і в інших народів, ще в Римській імперії було подібне свято – свято Розалій. Символічно цикл свят знаменує початок літа.

В Україні законодавчо передбачений вихідний у Трійцю, оскільки належить до додаткових святкових вихідних. До початку повномасштабної війни українці завжди мали додатковий вихідний на Трійцю. Свято завжди випадає на неділю, тому вихідним оголошували наступний понеділок. Під час воєнного стану, оголошеного в Україні, усі додаткові святкові вихідні скасовано.