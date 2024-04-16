Слишком горячо, пожарная опасность на юге Украины. Карта погоды на завтра

Пожароопасность на юге, дожди на западе. Прогноз погоды в Украине на 17 апреля

Фото: Укргидрометцентр/погода на 17 апреля

Завтра, 17 апреля, в Украине облачно, умеренные дожди кроме юго-восточной части. Днем на севере страны, Винницкой и Черкасской местами сильные дожди. Как сообщает Украинский гидрометеорологический центр, температура в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях ночью +4+9, днем +8+13 градусов. На остальной территории ночью +10+15, днем +21+26, в Полтавской и Кировоградской областях +17+22. На высокогорье Карпат мокрый снег.

16-19 апреля в южной части страны, Черновицкой, Винницкой, Сумской, Кировоградской, Полтавской и Харьковской областях чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Погода в Киеве

В Киеве весь день небо будет покрыто тучами. Дождь будет идти все время. Днем он усилится, а к вечеру ослабеет. Температура воздуха ночью +10+12, а днем холоднее – +8 градусов.

Погода во Львове

Во Львове дождь будет ночью, в течение дня сухо. Температура воздуха ночью +4+5, днем +11+13 градусов.

Погода в других городах Украины

На протяжении всего дня небо в Днепре будет облачным. Без осадков. Температура воздуха ночью +14+15, днем +24 градуса.

В Одессе тепло, пасмурно и без осадков. Температура воздуха ночью +18, днем +22 градуса.

Создано LIGA.net по информации Sinoptik.ua