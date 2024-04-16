Занадто гаряче, пожежна небезпека на півдні України. Карта погоди на завтра

Пожежна небезпека на півдні, дощі на заході. Прогноз погоди в Україні на 17 квітня

Фото: Укргідрометцентр/погода на 17 квітня

Завтра, 17 квітня, в Україні, хмарно, помірні дощі окрім південно-східної частини. Вдень на півночі країни, Вінниччині та Черкащині місцями значні дощі. Як повідомляє Український гідрометеорологічний центр, температура у західних, північних, Вінницькій і Черкаській областях уночі +4+9, вдень +8+13 градусів. На решті території вночі +10+15, вдень +21+26, на Полтавщині й Кіровоградщині +17+22. На високогір’ї Карпат мокрий сніг.

16-19 квітня у південній частині країни, в Чернівецькій, Вінницькій, Сумській, Кіровоградській, Полтавській і Харківській областях надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Погода в Києві

У Києві протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Дощ ітиме весь час. Удень він посилиться, а до вечора послабшає. Температура повітря вночі +10+12, а вдень холодніше – +8 градусів.

Погода у Львові

У Львові дощ буде вночі, протягом дня сухо. Температура повітря вночі +4 +5, вдень +11+13 градусів.

Погода в інших містах України

Протягом усього дня у Дніпрі буде триматися хмарна погода. Без опадів. Температура повітря вночі +14+15, вдень +24 градуси.

В Одесі тепло, похмуро і без опадів. Температура повітря вночі +18, вдень +22 градуси.

Створено LIGA.net за інформацією Sinoptik.ua