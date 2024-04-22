Тепло на востоке и заморозки на западе. Прогноз погоды в Украине на вторник 23 апреля

Чего ждать от погоды во вторник, 23 апреля, рассказывает синоптик

Фото: Укргидрометцентр/погода на 23 апреля

Завтра, 23 апреля, теплее всего будет на юге и юго-востоке Украины, днем +16+20 градусов. Как сообщает Наталья Диденко, на западе, в центральных областях предполагается умеренно теплый день, +14+17 градусов. Холоднее всего – в северной части, +12+15 градусов.

Ближайшая ночь будет очень холодной в западных областях, там возможны заморозки. На остальной территории Украины ночью +4+9 градусов.

Дожди 23 апреля пройдут в Украине лишь ночью, местами, периодические.

В течение дня во вторник – преимущественно сухо, разве что в Черниговской и Полтавской областях немного покапает.

Погода в Киеве

В Киеве завтра днем осадков не ожидается. Ночью +6 градусов, днем +12+14 градусов.

Погода во Львове

Во Львове облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью +3+5, днем +12+14 градусов.

Погода в других городах Украины

В Днепре ночь будет значительно теплее. Температура воздуха ночью +7+9, днем +15+17 градусов. Местами солнечно.

В Одессе солнышко и облака. Без осадков. Температура воздуха ночью +6+8, днем +14+16 градусов.

Украинский гидрометеорологический центр предупреждает о снеголавинной опасности 23 апреля в западных областях и на Закарпатье.