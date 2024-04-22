Тепло на сході й заморозки на заході. Прогноз погоди в Україні на вівторок 23 квітня

Чого очікувати від погоди у вівторок, 23 квітня, розказує синоптик

Фото: Укргідрометцентр/погода на 23 квітня

Завтра, 23-го квітня, найтепліше буде на півдні й південному сході України, вдень +16+20 градусів. Як повідомляє Наталка Діденко, на заході, у центральних областях передбачається помірно теплий день, +14+17 градусів. Найхолодніше – у північній частині, +12+15 градусів.

Найближча ніч буде дуже холодною в західних областях, там імовірні заморозки. На решті території України вночі +4+9 градусів.

Дощі 23-го квітня пройдуть в Україні лише вночі, місцями, періодичні.

Упродовж дня вівторка – переважно сухо, хіба на Чернігівщині й Полтавщині трохи покапає.

Погода в Києві

У Києві завтра вдень опадів не очікується. Вночі +6 градусів, вдень +12+14 градусів.

Погода у Львові

У Львові хмарно з проясненнями. Температура повітря вночі +3+5, вдень +12+14 градусів.

Погода в інших містах України

У Дніпрі ніч буде значно теплішою. Температура повітря вночі +7+9, вдень +15+17 градусів. Місцями сонячно.

В Одесі сонечко і хмари. Без опадів. Температура повітря вночі +6+8, вдень +14+16 градусів.

Український гідрометеорологічний центр попереджає про сніголавинну небезпеку 23 квітня у західних областях і на Закарпатті.