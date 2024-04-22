Тепло на сході й заморозки на заході. Прогноз погоди в Україні на вівторок 23 квітня
Завтра, 23-го квітня, найтепліше буде на півдні й південному сході України, вдень +16+20 градусів. Як повідомляє Наталка Діденко, на заході, у центральних областях передбачається помірно теплий день, +14+17 градусів. Найхолодніше – у північній частині, +12+15 градусів.
Найближча ніч буде дуже холодною в західних областях, там імовірні заморозки. На решті території України вночі +4+9 градусів.
Дощі 23-го квітня пройдуть в Україні лише вночі, місцями, періодичні.
Упродовж дня вівторка – переважно сухо, хіба на Чернігівщині й Полтавщині трохи покапає.
Погода в Києві
У Києві завтра вдень опадів не очікується. Вночі +6 градусів, вдень +12+14 градусів.
Погода у Львові
У Львові хмарно з проясненнями. Температура повітря вночі +3+5, вдень +12+14 градусів.
Погода в інших містах України
У Дніпрі ніч буде значно теплішою. Температура повітря вночі +7+9, вдень +15+17 градусів. Місцями сонячно.
В Одесі сонечко і хмари. Без опадів. Температура повітря вночі +6+8, вдень +14+16 градусів.
Український гідрометеорологічний центр попереджає про сніголавинну небезпеку 23 квітня у західних областях і на Закарпатті.