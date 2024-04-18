Тепло закончилось: в Украину идут снег и заморозки. Погода на 19-20 апреля

Фото: Укргидрометцентр/погода на 19 марта

В пятницу дождливый циклон и его атмосферные фронты начнут сдвигаться с территории Украины. Как сообщает Наталья Диденко, осадки 19 апреля наиболее вероятны в западных, северных областях и Винницкой области. К тому же в холодную погоду мокрый снег возможен не только в Карпатах, но и на равнинах западных областей. На востоке, юге и в центре без существенных осадков.

Прогнозируется ветер западного направления, порывистый и сильный. Температура воздуха снизится на востоке и юге. В Днепропетровской области ожидается +13+18 градусов, а на севере, западе и в большинстве центральных областей будет так же холодно, +8+12 градусов.

Погода в Киеве

В Киеве 19 апреля ожидается около +8 градусов, местами дождь, западный ветер будет сильным. Впоследствии температура воздуха начнет повышаться.

Погода во Львове

Во Львове пасмурно и дождь. Температура воздуха ночью +3+5, днем +9+11 градусов.

Погода в других городах Украины

В Днепре уже привычно теплее. Осадков не ожидается. Температура воздуха ночью +7+9, днем +14+16 градусов.

В Одессе станет прохладнее. Без осадков. Температура воздуха ночью +5+7, днем +14+16 градусов.

В ближайшую ночь в западных областях, а в ночь на 20 апреля в большинстве областей Украины, кроме южной части, возможны заморозки.