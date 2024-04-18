Тепло закінчилось: в Україну йдуть сніг і заморозки. Прогноз погоди на 19-20 квітня

Фото: Укргідрометцентр/погода на 19 березня

У п'ятницю дощовий циклон і його атмосферні фронти почнуть зсуватися з території України. Як повідомляє Наталка Діденко, опади 19-го квітня найбільш ймовірні у західних та північних областях і на Вінниччині. До того ж через холодну погоду мокрий сніг можливий не лише в Карпатах, а й на рівнинах західних областей. На сході, півдні та в більшості центральних областей без істотних опадів.

Прогнозується вітер західного напрямку, поривчастий і сильний. Температура повітря знизиться на сході й півдні. На Дніпропетровщині очікується +13+18 градусів, а на півночі, заході й у більшості центральних областей буде так само холодно, +8+12 градусів.

Погода в Києві

У Києві 19-го квітня очікується близько +8 градусів, подекуди дощ, західний вітер буде сильним. Надалі температура повітря почне підвищуватися.

Погода у Львові

У Львові похмуро і дощ. Температура повітря вночі +3+5, вдень +9+11 градусів.

Погода в інших містах України

У Дніпрі вже звично тепліше. Опадів не очікується. Температура повітря вночі +7+9, вдень +14+16 градусів.

В Одесі стане прохолодніше. Без опадів. Температура повітря вночі +5+7, вдень +14+16 градусів.

Найближчої ночі в західних областях, а в ніч на 20-те квітня в більшості областей України, окрім південної частини, передбачаються заморозки.