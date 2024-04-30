Точный прогноз погоды на Пасху-2024: чего ждать 5 мая

Фото: Укргидрометцентр/погода на 5 мая

На Пасху в Украине ожидается теплая погода. Однако именно 5 мая, как сообщает синоптик Наталья Диденко, в воскресенье пройдут дожди с грозами на западе, севере Украины, а во второй половине дня и в центральных областях. Лишь на востоке, как видно на карте, не ожидается дождей. Температура днем воздуха будет +18+22 градуса. А на западе возможно понижение до +16 градусов. Ночью средняя температура +10 градусов.

Погода в Киеве

В Киеве на Пасху облака, которые появятся на небе утром, продержатся почти весь день. Днем пойдет дождь, однако ближе к вечеру он должен утихнуть. Температура воздуха ночью +12, днем +20 градусов.

Погода во Львове

Во Львове облачно и дождь. Температура воздуха ночью +10+12, днем теплее +16+18 градусов.

Погода в других городах Украины

В Днепре дождя будет поменьше, иногда будет выглядывать солнышко. Температура воздуха ночью +9+11, днем +19+21 градус.

В Одессе дождь и тепло. Температура воздуха ночью +14, днем +20+22 градуса.

Всю неделю до Пасхи будет сухая, теплая и солнечная погода. Настоящая весна.