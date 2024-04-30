Точний прогноз погоди на Великдень-2024: чого чекати 5 травня

У неділю, на Великдень, всю Україну накриють дощі

Фото: Укргідрометцентр/погода на 5 травня

На Великдень в Україні очікується тепла погода. Проте саме 5 травня, як повідомляє синоптик Наталка Діденко, в неділю, пройдуть дощі з грозами на заході, півночі України, а в другій половині дня і в центральних областях. Лише на сході, як видно на карті, не передбачається дощів. Температура вдень повітря загалом буде +18+22 градуси. А на заході можливе зниження до +16 градусів. Вночі середня температура +10 градусів.

Погода в Києві

У Києві на Пасху хмари, що з'являться на небі вранці, протримаються майже увесь день. Удень піде дощ, проте ближче до вечора він повинен стихнути. Температура повітря вночі +12, вдень +20 градусів.

Погода у Львові

У Львові так само хмарно і дощ. Температура повітря вночі +10+12, вдень потеплішає до +16+18 градусів.

Погода в інших містах України

У Дніпрі дощу буде трохи менше, іноді проглядатиме сонечко. Температура повітря вночі +9+11, вдень +19+21 градус.

В Одесі дощ і тепло. Температура повітря вночі +14, вдень +20+22 градуси.

Весь тиждень до Великодня буде суха, тепла і сонячна погода. Справжня весна.