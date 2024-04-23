Циклон несёт в Украину дожди. Прогноз погоды 24 апреля

В Украину придет активный циклон с юга. Принесет с собой дожди и ветер

Фото: Укргидрометцентр/погода на 24 апреля

Завтра ожидается дождь и сильный ветер. Как сообщает Наталья Диденко, завтра к нам снова придет активный циклон с юга, подчиняющий своему дождевому влиянию значительную часть европейского континента.

В Украине 24 апреля дожди пройдут повсюду, умеренные и порой даже значительные. В дневные часы на юге и востоке – без существенных осадков.

Ветер преимущественно юго-восточный, 5-12 метров в секунду, местами штормовые порывы до 15-20 метров в секунду.

Температура воздуха на севере и западе +11+16 градусов, на остальной территории +17+24 градуса, на юге местами до +25+28 градусов.

Погода в Киеве

В столице в среду также ожидается дождь и сильный ветер! Температура воздуха будет не слишком низкой, ночью +7+9, днем предполагается +10+12 градусов.

Погода во Львове

Во Львове дожди, но станет теплее. Температура воздуха ночью +7+9, днем +14+16 градусов.

Погода в других городах Украины

В Днепре потеплее, но также с дождем. Температура воздуха ночью +8+10, днем +20+22 градуса.

В Одессе небольшие осадки. Температура воздуха ночью +9+11, днем +20+22 градуса.