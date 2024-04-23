Циклон несе в Україну дощі. Прогноз погоди 24 квітня

В Україну завітає активний циклон із півдня. Принесе із собою дощі та вітер

Фото: Укргідрометцентр/погода на 24 квітня

Завтра очікуються дощі та сильний вітер. Як повідомляє Наталка Діденко, завтра до нас знову завітає активний циклон із півдня, що підпорядкує своєму дощовому впливу значну частину європейського континенту.

В Україні 24 квітня дощі пройдуть повсюди, помірні та часом навіть значні. У денні години на півдні та сході – без істотних опадів.

Вітер переважно південно-східний, 5-12 метрів за секунду, місцями штормові пориви до 15-20 метрів за секунду.

Температура повітря на півночі та заході +11+16 градусів, на решті території +17+24 градуси, на півдні місцями до +25+28 градусів.

Погода в Києві

У столиці у середу також очікується дощ та сильний вітер! Температура повітря буде не надто низька, вночі +7+9, вдень передбачається +10+12 градусів.

Погода у Львові

У Львові дощі, але потеплішає. Температура повітря вночі +7+9, вдень +14+16 градусів.

Погода в інших містах України

У Дніпрі тепліше, але також із дощем. Температура повітря вночі +8+10, вдень +20+22 градусів.

В Одесі незначні опади. Температура повітря вночі +9+11, вдень +20+22 градуси.