Все о 16 мая: какой праздник, день ангела и что нельзя делать

16 мая (Фото: Pixabay)

Какой церковный праздник сегодня, 16 мая

По новому церковному календарю в Украине 16 мая церковь чествует преподобного Феодора Освященного, преподобных отцов, которые в лавре св. Саввы были убиты; святителя Александра – епископа Иерусалимского, мучеников Вита, Модеста и мученицу Крискентию, блаженную отроковицу Музу.

Преподобный Феодор Освященный жил в Египте в IV веке. Стремясь к монашеской жизни, стал учеником Пахомия Великого в Тавеннисском монастыре. После смерти своего наставника Феодор возглавил все Фиваидские обители. Умер святой в 368 году.

Преподобные отцы жили в лавре cвятого Саввы недалеко от Иерусалима. По преданию там было 44 монаха, когда в 614 году персы напали на храм с целью разграбления. Но в храме не было никаких богатств. Варвары убили всех находившихся в храме монахов.

Святой священномученик Александр был поставлен епископом во Флавии в Каппадокии в начале ІІІ столетия. После преследований и заключения отправился в Иерусалим. Руководил Иерусалимской церковью в течение 38 лет. Вновь был заключен в тюрьму во время гонения христиан императором Декием. Долго находился в заключении и умер в тюрьме.

Мученики Вит, Модест и мученица Крискентия были убиты за веру Христову в 303 году по приказу императора Диоклетиана. Вит был юным отроком, Модест и Крискентия – его учителем и кормилицей, которые помогли ему бежать из дома, когда отец хотел убить сына из-за веры во Христа. Все вместе были подвергнуты пыткам.

Блаженная отроковица Муза жила в V веке. Она увидела видение, что Богородица придет к ней. Девушка молилась каждый день, избегала игр и развлечений. Вскоре тяжело заболела и умерла на 30-й день после видения.

Именины и день ангела 16 мая

По Новоюлианскому календарю 16 мая свои именины отмечают Муза, Федор, Савва и Александр.

Федор – имя древнегреческого происхождения, означающее "Божий дар".

– имя древнегреческого происхождения, означающее "Божий дар". Музой в древнегреческой мифологии звали богиню-покровительницу поэзии, искусства и науки.

в древнегреческой мифологии звали богиню-покровительницу поэзии, искусства и науки. Савва – древнееврейское имя, трактуемое как "старый мудрец".

– древнееврейское имя, трактуемое как "старый мудрец". Александр с греческого переводится как "защитник".

Какой день ангела 16 мая (Фото: Pixabay)

Народные приметы

В народном календаре сохранилось несколько примет на 16 мая:

южный ветер прогнозирует жаркое лето;

ясная погода сулит хороший урожай в конце лета;

дождь означает дождливое лето;

роса утром прогнозирует хорошую погоду к концу месяца;

соловьиное пение – хороший знак к богатому урожаю.

Что нельзя делать 16 мая

В этот день запрещено:

конфликтовать и спорить;

ругаться и злословить;

злоупотреблять алкоголем;

в народе не советуют отправляться на охоту или рыбалку.

16 мая приходится на пятницу. У верующих в пятницу – постный день, так что нельзя есть продукты животного происхождения.